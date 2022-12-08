ختام دورة تدريبية جديدة لـ«ألف معلم دين مسيحى»

جدة - نرمين السيد - وتضمنت الدورة تدريب المعلمين على كيفية تدريس مادة "التربية الدينية المسيحية" باستخدام أحدث أساليب التعليم، وشارك فى التدريب 175 معلم من عدد من الإدارات التعليمية بمحافظات القاهرة والجيزة والغربية. وتأتى أعمال تدريب "ألف معلم تربية دينية مسيحية" فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ووزارة التربية والتعليم بهدف تطوير طرق تدريس مادة "الدين المسيحى".

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