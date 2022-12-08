السيسي لنظيره الصيني: نتطلع للعمل المشترك خلال الفترة المقبلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 ديسمبر 2022 04:31 مساءً - أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي للرئيس الصينىي شي جين بينج عن التطلع للعمل المشترك بين البلدين خلال الفترة المقبلة ، للارتقاء بالعلاقات بين الجانبين، خاصةً في ظل روابط الصداقة التاريخية والممتدة التي تجمع البلدين والشعبين المصري والصيني.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، بالرئيس شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية".

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي الى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة فى القمة العربية الصينية الاولى.



وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي ، بأن مشاركة الرئيس في القمة العربية الصينية تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول العربية والصين، فضلاً عن المساهمة بفعالية في جهود تعزيز آليات العمل المشترك لتحقيق المصالح المشتركة، حيث ستهدف القمة إلى البناء على الحوار السياسي الممتد بين الجانبين، إلى جانب التشاور والتنسيق بشأن سبل تعظيم آفاق التعاون المتبادل على الصعيدين الاقتصادي والتنموي، إلى جانب بحث مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن برنامج الرئيس سيتضمن أيضاً عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع القادة المشاركين في قمة الرياض من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وكذا مناقشة أخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.