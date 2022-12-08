الرئيس الصيني يؤكد اعتزاز بلاده بشراكتها مع مصر ودعم مسيرة التنمية بقيادة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 ديسمبر 2022 04:31 مساءً - أكد الرئيس الصيني شي جين بينج أن بلاده تعتز بشراكتها مع مصر في جميع المجالات، وتتطلع لتوسيع وتنويع أطر التعاون المختلفة، فضلاً عن دعم مصر في مسيرة التنمية الحالية بقيادة الرئيس، مشيراً إلى أن مصر بها فرص واعدة للاستثمارات والشركات الصينية، ومن ثم هناك آفاق واسعة للارتقاء بالتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين.

وأشاد الرئيس الصينى شي جين بينج، بدور مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى تعزيز الاستقرار والأمن فى الشرق الأوسط وهو الدور الذي تعول عليه الصين فى إقامة شراكة صينية عربية.



وقدم الرئيس شي جين بينج، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، على التنظيم المصري الرفيع المستوى للقمة العالمية للمناخ “COP 27” بشرم الشيخ والنجاح الكبير الذي حققته.

من جانبه أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي للرئيس الصيني شي جين بينج عن التطلع للعمل المشترك بين البلدين خلال الفترة المقبلة ، للارتقاء بالعلاقات بين الجانبين، خاصةً في ظل روابط الصداقة التاريخية والممتدة التي تجمع البلدين والشعبين المصري والصيني.



جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الرئيس شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية".

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي الى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة فى القمة العربية الصينية الأولى.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن مشاركة الرئيس في القمة العربية الصينية تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول العربية والصين، فضلاً عن المساهمة بفعالية في جهود تعزيز آليات العمل المشترك لتحقيق المصالح المشتركة، حيث ستهدف القمة إلى البناء على الحوار السياسي الممتد بين الجانبين، إلى جانب التشاور والتنسيق بشأن سبل تعظيم آفاق التعاون المتبادل على الصعيدين الاقتصادي والتنموي، إلى جانب بحث مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن برنامج الرئيس سيتضمن أيضاً عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع القادة المشاركين في قمة الرياض من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وكذا مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية