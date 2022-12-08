الرئيس الصينى يشيد بدور مصر بقيادة السيسي فى تعزيز استقرار وأمن الشرق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 ديسمبر 2022 04:31 مساءً - أشاد الرئيس الصينى شي جين بينج، بدور مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى تعزيز الاستقرار والأمن فى الشرق الاوسط وهو الدور الذي تعول عليه الصين فى اقامة شراكة صينية عربية.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الرئيس شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية.



ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي الى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة فى القمة العربية الصينية الاولى.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن مشاركة الرئيس في القمة العربية الصينية تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول العربية والصين، فضلاً عن المساهمة بفعالية في جهود تعزيز آليات العمل المشترك لتحقيق المصالح المشتركة، حيث ستهدف القمة إلى البناء على الحوار السياسي الممتد بين الجانبين، إلى جانب التشاور والتنسيق بشأن سبل تعظيم آفاق التعاون المتبادل على الصعيدين الاقتصادي والتنموي، إلى جانب بحث مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن برنامج الرئيس سيتضمن أيضاً عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع القادة المشاركين في قمة الرياض من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وكذا مناقشة أخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.