ابدأ.. مبادرة وطنية لدعم الصناعة وتعزيز شعار «صُنع فى مصر»

جدة - نرمين السيد - حيث أعلن الرئيس خلال "الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة" فى 29 أكتوبر 2022 عن إطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" كمبادرة تعمل بشكل أساسى على دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطنى فى توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر.

شركة "ابدأ"..الذراع التنفيذى لتحقيق أهداف المبادرة

وتسعى المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" إلى تحقيق 3 أهداف أساسية وهم توفير فرص عمل، وتوطين الصناعات الحديثة، وتقليل الفجوة الاستيرادية من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربعة القادمة.

وتنقسم محاور عمل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" إلى 3 محاور، وهى محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعات، ومحور البحث والتطوير والتدريب.

ويضطلع بالعمل على أهداف المبادرة ومحاورها شركة ابدأ لتنمية المشروعات "ش. م.م" والتى تعد الذراع التنفيذى للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية وتساهم فيها مؤسسة حياة كريمة بحصة حاكمة بما يضمن توفير مصدر مستدام لتمويل حياة كريمة ومشروعاتها المستقبلية وتحقيق التمكين الاقتصادى للمواطنين فى قرى حياة كريمة.

"ابدأ" تشارك فى إعادة افتتاح مصانع جديدة بالدقهلية

شاركت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" فى مؤتمر افتتاح مدينة المنصورة الجديدة فى الأول من ديسمبر الجارى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث قدمت مبادرة "ابدأ" عرض أهم إنجازات المبادرة بمحاورها الثلاثة بنطاق محافظة الدقهلية.

أولًا: محور المشروعات الكبرى، والذى تمثل فى إنشاء مصنع لإنتاج سماد فوسفات الكالسيوم بطاقة إنتاجية تُقدر ب 50 ألف طن سنويًا، وتكلفة استثمارية تبلغ حوالى 50 مليون دولار مما يساهم فى تقليل الفاتورة الاستيرادية بنحو 45 مليون دولار كما يستهدف توفير 1000 فرصة عمل.

ثانيًا: محور دعم الصناعة، حيث قام عدد من المستثمرين ورجال الأعمال وهم "الدكتور محمود أبو العزم" رئيس مجلس إدارة مصنع "المصرية الأمريكية" لإضافات الأعلاف، و"الدكتور حاتم حسين الميرى" رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للصناعات الكيماوية "كيميكال سيد" و"الأستاذ عبد الحليم أحمد الغرباوى" رئيس مجلس إدارة مصنع الغرباوى للأحذية الرياضية والمهندس "أنور عادل المغازى" رئيس مجلس إدارة شركة "الرامى" للصناعات الغذائية، والمهندس "أحمد عبد الهادى" مدير مصنع "أديل ستور" والمهندس "عمرو حامد" مدير مصنع "جراند" لأعلاف الأسماك، والدكتور "محمد صلاح" المدير التنفيذى للشركة المصرية للتجميل "ECC" بعرض ما تم تقديمه لهم من إجراءات وتسهيلات من قِبَل مبادرة "ابدأ" لحل المشكلات والتحديات التى كانت تواجههم لمعاودة الإنتاج بشكل أفضل.

ثالثًا: فيما يخص محور البحث والتطوير والتدريب، أعلنت مبادرة "ابدأ" بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"ووزارة الإنتاج الحربى ومحافظة "الدقهلية" عن بدء فعاليات الدورة الثانية من التدريب المهنى والتثقيفى لمجموعة من الشباب من خلال عقد عدد من ورش العمل ومحاضرات توعوية وتثقيفية توفر لهم فرص عمل لائقة تؤمن لهم ولأسرهم حياة كريمة.

عن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"

جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022 وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر.

كما تُعد مبادرة "ابدأ" ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعى، والاستهلاك والإنتاج.