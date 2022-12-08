مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية يستقبل وفد كلية الدفاع الوطنى الكينية

جدة - نرمين السيد - استقبل السفير د. محمد البدرى، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، بمقر وزارة الخارجية، وفد كلية الدفاع الوطنى الكينية، والذى يضم متدربين من عدة دول أفريقية خلال زيارتهم إلى مصر، حيث تم التعريف بدور وزارة الخارجية المصرية فى ذكرى مرور مائة عام على نشأتها، ونبذة عن تاريخها.





وخلال اللقاء، تم استعراض دوائر الاهتمام الاستراتيجى لعلاقات مصر الخارجية، وفى قلبها البُعد الأفريقى، والعلاقات الأخوية التى تجمع بين مصر وبلدان القارة الأفريقية، وامكانيات التعاون بين مصر ودول القارة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية، فضلًا عن، مشاركة مصر لعدد من دول القارة فى نهر النيل، والذى يُعد شريان الحياة لمصر. وتضمّن اللقاء نقاشًا مع وفد الكلية حول السياسة الخارجية المصرية فى القارة الأفريقية، وسُبل تعظيم التعاون بين الدول الأفريقية من أجل تحقيق التنمية، والتغلب على مشكلات القارة، وحل النزاعات فيها. وفى نهاية اللقاء، أشاد المشاركون بدور مصر والخارجية المصرية فى التفاعل مع بلدان القارة الأفريقية، وكذلك بما اطلع عليه الوفد من إنجازات كبيرة تشهدها مصر فى كافة المجالات.

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