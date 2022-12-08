عاجل- الرئيس الصينى يهنئ السيسى على التنظيم الرفيع لقمة COP 27 بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - وأشاد الرئيس الصينى بدور مصر بقيادة الرئيس فى تعزيز الاستقرار والامن فى الشرق الاوسط وهو الدور الذى تعول عليه الصين فى اقامة شراكة صينية عربية. وأعرب الرئيس السيسى عن التطلع للعمل المشترك معه خلال الفترة القادمة للارتقاء بالعلاقات بين الجانبين، خاصة فى ظل روابط الصداقة التاريخية والممتدة، التى تجمع البلدين والشعبين المصرى والصينى. وقدم الرئيس الصينى يقدم التهنئة للرئيس على التنظيم المصرى الرفيع المستوى للقمة العالمية للمناخ COP 27 بشرم الشيخ والنجاح الكبير الذى حققته. كما أكد الرئيس الصينى أن بلاده تعتز بشراكتها مع مصر فى جميع المجالات، وتتطلع لتوسيع وتنويع أطر التعاون المختلفة، فضلا عن دعم مصر فى مسيرة التنمية الحالية بقيادة الرئيس، مشيرا إلى أن مصر بها فرص واعدة للاستثمارات والشركات الصينية، ومن ثم هناك آفاق واسعة للارتقاء بالتبادل التجارى والتعاون الاقتصادى بين البلدين الصديقين.

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