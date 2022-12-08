وزير الطيران: تعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة فى مقدمة الأولويات

جاء ذلك خلال استقبال وزير الطيران المدنى للسفير صادق سيلا سفير سيراليون بالقاهرة والوفد المرافق له بمقر الوزارة اليوم بحضور لفيف من قيادات وزارة الطيران حيث رحب الفريق محمد عباس بالسفير سيلا، مؤكداً أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين فى جميع أنشطة الطيران المدنى.
وخلال اللقاء أشاد وزير الطيران المدنى بعلاقات الأخوة والتعاون التى تربط مصر وسيراليون، مشيراً إلى حرص وزارة الطيران المدنى وجميع هيئاتها وشركاتها التابعة على تعزيز علاقات التعاون ونقل الخبرات المصرية للأشقاء فى سيراليون والعمل على فتح أسواق جديدة واعدة للتعاون فى مجال الطيران بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين.
من جانبه توجه السفير صادق سيلا بالشكر لوزير الطيران المدنى على هذا اللقاء، مؤكداً أنه يعكس اهتمام مصر بتعزيز علاقات التعاون مع الدول الأفريقية، كما أشاد سيلا بالنهضة الشاملة التى تشهدها جمهورية مصر العربية فى مختلف المجالات وخاصة قطاع الطيران المدنى، معرباً عن تطلع بلاده لتطوير علاقات التعاون والاستفادة من الخبرات المصرية فى مختلف مجالات النقل الجوى بما يحقق المصلحة والمنفعة المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين.
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