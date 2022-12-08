سفير مصر فى مسقط يلتقى وزير الصحة بسلطنة عمان

جدة - نرمين السيد - وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات فى مجال الصحة بين البلدين الشقيقين، واستعداد مصر لمشاركة قدراتها وخبراتها الطبية المتميزة مع السلطنة، بما يخدم رؤية عمان 2040، وكذلك الرغبة فى تعزيز التعاون فى مختلف المجالات الصحية بين البلدين، بجانب التطلع لزيارة وزير الصحة العمانى والمسئولين المعنيين بالقطاع الطبى إلى مصر فى أقرب فرصة ممكنة لتبادل الخبرات فى هذا المجال الهام.

من جانبه، استعرض السفير المصرى ما تمتلكه مصر من مقومات فى هذا المجال، مشيرا إلى أهمية تذليل الصعوبات التى تواجه دخول الدواء المصرى للسلطنة، وكذلك تعزيز التعاون المشترك فى مجال تصنيع الأدوية، أخذا فى الاعتبار معايير الجودة والاشتراطات اللازمة فى هذا الصدد.