عاجل- رئيس الصين يشيد بدور مصر بقيادة السيسى فى استقرار وأمن الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، إن الرئيس الصينى أشاد بدور مصر بقيادة الرئيس السيسى، فى تعزيز الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط، وهو الدور الذى تعول عليه الصين فى إقامة شراكة صينية عربية.

وأوضح المتحدث، أن الرئيس السيسى أعرب، لنظيره الصينى، عن التطلع للعمل المشترك معه خلال الفترة المقبلة؛ للارتقاء بالعلاقات بين الجانبين، خاصة فى ظل روابط الصداقة التاريخية والممتدة التى تجمع البلدين والشعبين المصرى والصينى.

وأشار المتحدث، إلى أن الرئيس الصينى، هنأ الرئيس السيسى، على التنظيم المصرى الرفيع المستوى للقمة العالمية للمناخ COP27 بشرم الشيخ، والنجاح الكبير الذى حققته.

وأكد الرئيس الصينى، أن بلاده تعتز بشراكتها مع مصر فى جميع المجالات، وتتطلع لتوسيع وتنويع أطر التعاون المختلفة، فضلاً عن دعم مصر فى مسيرة التنمية الحالية بقيادة الرئيس، مشيرا إلى أن مصر بها فرص واعدة للاستثمارات والشركات الصينية، ومن ثم هناك آفاق واسعة للارتقاء بالتبادل التجارى والتعاون الاقتصادى بين البلدين الصديقين.

ومن المقرر أن يشارك الرئيس السيسى، غدا، فى أعمال القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية التى تعقد للمرة الأولى فى تاريخ العلاقات بين الصين والدول العربية.

وتعقد فعاليات القمة بمركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات فى العاصمة السعودية الرياض، بحضور قادة وزعماء الدول العربية والرئيس الصينى شى جين بينج.