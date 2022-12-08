وزير الشباب يشهد حفل ختام الأنشطة لمشروع تنمية قدرات مجتمعات اللاجئين 2022

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس بمسرح الوزارة، حفل ختام الأنشطة لمشروع تنمية وتطوير قدرات مجتمعات اللاجئين لعام 2022، والذى نفذته الوزارة على مدار العام بالتعاون مع هيئة تير دى زووم والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.





حضر حفل الختام جوديش شاه ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمصر، ولور بودين ممثلة هيئة ترى دى زووم، ومنال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، وعدد من قيادات الإدارة، ومجموعة من الشباب خريجى المراكز الرقمية Youth Tech Hub من الشباب المصريين والوافدين.



وأشاد وزير الشباب والرياضة بالتعاون المثمر مع هيئة تير دى زووم والمفوضية السامية لشئون اللاجئين فى إطلاق 8 مراكز مجتمعية رقمية بالهيئات الشبابية والرياضية بالقاهرة الكبرى، والتى لاقت نجاحا وإقبالا كبيرا من الشباب الوافدين والمصريين وأتاحت الفرصة أمامهم للحصول على دورات تدريبية من خلال منصة كور سيرا العالمية ، والتى تقدم مواد علمية من دول عالمية فى مجال البرمجة وتصميم المواقع والجرافيك وتحليل البيانات والعديد من التخصصات الرقمية.



وأكد الوزير الاهتمام بتكثيف التعاون والتوسع فى إنشاء المراكز المجتمعية فى كافة المحافظات لتمكين شباب الوافدين والمصريين، وتشبيكها مع عدد من المبادرات والمشروعات، مشيرا إلى مواصلة هذا التعاون بهدف إخراج جيل من الشباب المؤهل لسوق العمل ومتطلباته.

ولفت الدكتور أشرف صبحى إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالنشء والشباب من المصريين وأشقائنا الوافدين وتطوير قدراتهم، وتأهيلهم لسوق العمل.

وقالت جوديش شاه ممثلة المنظمة السامية لشئون اللاجئين: يسعدنا الشراكة والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة فى إطار مشروع تمكين وتنمية المجتمع، والذى يعد أحد أهدافه العمل على تمكين اللاجئين وتقوية العلاقات مع المجتمعات المحلية، وتعزيز تمكين الشباب.



وأضافت أن مراكز التكنولوجيا الرقمية التى تم إنشائها بمراكز الشباب تلقى إشادة، واهتماما من الوافدين والمصريين، ونحن بحاجة إلى العمل على الخطوات الإيجابية المتخذة لضمان استمرار مثل هذه المبادرات لصالح الوافدين والمصريين من خلال قوة التعلم الدائمة.

فيما عبرت لور بودين ممثلة هيئة ترى دى زووم عن سعادتها بالنتائج الإيجابية لمختلف المشروعات المثمرة التى تم تنفيذها مع وزارة الشباب والرياضة، مبينة أن تلك البرامج هادفة لتعزيز قدرات الشباب لتنمية المجتمع.

اختتم الحفل بتكريم الشباب خريجى المراكز الرقمية من المصريين والوافدين، إضافة إلى تكريم مجموعة من القيادات المجتمعية.