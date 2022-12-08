عاجل- السيسى يلتقى الرئيس الصينى فى الرياض

جدة - نرمين السيد - صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. ومن المقرر أن يشارك الرئيس السيسى، غداً، فى أعمال القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية التى تعقد للمرة الأولى فى تاريخ العلاقات بين الصين والدول العربية. وتعقد فعاليات القمة بمركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات فى العاصمة السعودية الرياض، بحضور قادة وزعماء الدول العربية والرئيس الصينى شى جين بينج.

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