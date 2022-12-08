سفير مصر في بروكسل يبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 ديسمبر 2022 03:29 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطي، سفير مصر لدى مملكة بلجيكا والمعتمد لدى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو بكل من الفريق أول “روبرت بريجر"، رئيس اللجنة العسكرية التابعة للاتحاد الأوروبي، والسيد "خافيير كولومينا"، نائب مساعد سكرتير عام حلف شمال الأطلنطي للشئون السياسية والأمنية، وذلك بحضور ملحق دفاع بروكسل.

تناول اللقاء مع رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي سبل تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في المجالات محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها المجالات الدفاعية استناداً إلى علاقات الشراكة الإستراتيجية التي تجمع الجانبين وتحقيقاً للمصلحة المتبادلة، حيث تم الإشادة بدور مصر في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. كما تطرق اللقاء أيضاً إلى جهود مصر لدعم دول القارة الأفريقية في إطار مواجهة التحديات الأمنية؛ لاسيما في مجال التدريب وبناء القدرات، حيث تم إلقاء الضوء على الدور الهام الذي يضطلع به مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام CCCPA، في تقديم الدورات التدريبية للمسئولين من دول الساحل في ضوء ما تعانيه تلك المنطقة من تهديدات أمنية.

من جانب آخر، تناول اللقاء مع نائب مساعد سكرتير عام حلف الناتو للشئون السياسية والأمنية "خافيير كولومينا" عددًا من موضوعات التعاون الثنائي مع مصر وسبل تطويرها بما في ذلك بناء القدرات والتدريب، خاصة في مجالات مكافحة الارهاب وإزالة الألغام ونقل الخبرات، فضلاً عن تعزيز تبادل الزيارات بين الجانبين.