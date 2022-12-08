مصر تشارك في اجتماع المدراء السياسيين للمجموعة المصغرة للتحالف الدولي لهزيمة داعش

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 ديسمبر 2022 03:29 مساءً - شاركت مصر في إطار عضويتها بالتحالف الدولي لهزيمة داعش في اجتماع المدراء السياسيين للمجموعة المصغرة للتحالف الذي عُقد بلاهاى يوم 7 ديسمبر الجاري، حيث تناول الاجتماع الجهود المبذولة للتصدي لبقايا تنظيم داعش في العراق وسوريا، وسبل التعامل مع التهديدات التى تمثلها الجماعات المرتبطة بداعش في إفريقيا وأفغانستان، بالإضافة إلى المستجدات الخاصة بأنشطة مجموعات العمل المنبثقة عن التحالف.

هذا، وقد تضمن بيان مصر الذي ألقاه الوزير المفوض/ محمد فؤاد، مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولي بوزارة الخارجية، التأكيد على التزام مصر بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى القضاء على تنظيم داعش وتجفيف منابع تمويله، والتنويه بتنامي التهديدات الإرهابية التي تمثلها الجماعات المتحالفة معه وغيرها من التنظيمات الإرهابية في إفريقيا، مما ينعكس سلباً على أمن دول القارة وجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها. كما أشار البيان إلى عزم الرئاسة المصرية المقبلة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب إيلاء أولوية متقدمة لمساندة جهود بناء قدرات الدول الإفريقية في مجالات مكافحة الإرهاب، ومواءمة الدعم المقدم في هذا الشأن مع أولويات واحتياجات تلك الدول.

وأشار بيان مصر أيضاً، إلى ضرورة تكثيف الجهود لمنع تحول أفغانستان إلى ملاذ آمن للعناصر الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة والعالم، وإدانتها للاعتداءات الإرهابية التي شهدتها أفغانستان مؤخراً، منوهاً بالتزام مصر بالتعامل مع تحدى الإرهاب من منظور شامل يعالج مسبباته من خلال مقاربة تتضمن الأبعاد الأمنية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية.