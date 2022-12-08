مدبولى: تكليفات من الرئيس بمتابعة خطوات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل

جدة - نرمين السيد - حضر الاجتماع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ومى فريد، معاون وزير المالية، وعدد من المسؤولين بالبنك الدولى، والشركة العالمية المتخصصة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتجديد التأكيد على ما توليه الدولة من اهتمام لمنظومة التأمين الصحى الشامل، باعتبارها تُعد ركيزة أساسية من ركائز الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاع الصحة، لافتا إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بأهمية المتابعة المستمرة لمختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق هذه المنظومة المهمة، والتقييم الدائم لها، سعياً لحصول المواطنين المستفيدين من تطبيق المنظومة على خدمات صحية متكاملة ذات جودة عالية، والعمل على استمرارية الخدمة وجودتها.

وأشار وزير المالية خلال الاجتماع إلى أن ما تم تنفيذه من مشروعات ودراسات لدعم ومتابعة وتقييم الموقف التنفيذى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، بالتعاون والتنسيق مع عدد من الشركاء الدوليين يأتى فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بأهمية التقييم المستمر لهذه المنظومة المهمة، منوهاً فى هذا الصدد إلى الدراسة التى تم إجراؤها بالتعاون مع البنك الدولى لتقييم عمليات منظومة التأمين الصحى الشامل مع التركيز على الوضع التطبيقى بمحافظة بورسعيد.

وأشار وزير الصحة، خلال الاجتماع، إلى جهود التوسع فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، لافتا فى هذا الصدد إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بأهمية العمل على تجهيز المنشآت الصحية تباعاً فى المحافظات المختلفة المستهدف دخولها فى تطبيق المنظومة، وذلك سعياً لحصول عدد أكبر من المواطنين على الخدمات الصحية المتكاملة، من خلالها.

وأثناء الاجتماع، عرض مسؤولو البنك الدولى أهم النتائج والتوصيات الأولية لتقييم عمليات نظام التأمين الصحى الشامل مع التركيز على الوضع الطبى التطبيقى بمحافظة بورسعيد.

وأشار مسؤولو البنك الدولى إلى أنه قد تحقق تقدم كبير منذ إطلاق نظام التأمين الصحى الشامل فى عام 2018، مؤكدين أن المنظومة تعد بمثابة إصلاح شامل يسهم فى تغيير المنظومة الصحية فى مصر بهدف الوصول إلى تغطية صحية شاملة، مستعرضين فى هذا الإطار حزمة المزايا التى تقدمها المنظومة.

وأكدوا ضرورة العمل على زيادة وعى السكان بمزايا منظومة التأمين الصحى الشامل، وكذا أهمية التوسع فى التعاقد مع القطاع الخاص لإفساح مزيد من المجال للوصول إلى الخدمات الصحية وضمان الحماية المالية، ويمكن إجراء مزيد من المراجعة لطرق الدفع لتحسين كفاءة وجودة الرعاية من خلال تحفيز مُقدم الخدمة على تحسين أدائه، كما تم التطرق إلى أن الإدارة المُميكنة للمطالبات يمكن أن تساعد فى تحسين كفاءة وجودة الرعاية، ومراقبة أداء مقدم الخدمة.

وأشاروا إلى أن هناك تقدما فى نظام إدارة المعلومات الذى تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تم عرض أهم التوصيات الخاصة بتحسين حوكمة المنظومة.

وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو إحدى الشركات العالمية المتخصصة أهم نتائج الدراسة الاكتوارية لفحص المركز المالى والاكتوارى لنظام التأمين الصحى الشامل، موضحين أن المرحلة التجريبية للمشروع بدأت فى محافظة بورسعيد خلال شهر سبتمبر 2019، ثم فى محافظتى الأقصر والإسماعيلية، مع تعميم التجربة تدريجيا على مستوى الجمهورية.

وأضاف ممثلو الشركة أنه تم إعداد سيناريو أساسى للدراسة الاكتوارية إلى جانب عدد سيناريوهات أخرى لإيضاح إلى أى مدى ستكون هذه البدائل ذات فاعلية فى مسألة استدامة منظومة التأمين الصحى الشامل، بالشكل الذى يسمح بتوافر الموارد بشكل كاف على المدى الطويل.

وتابعوا: الهدف الرئيسى من صياغة أنظمة التأمين الصحى الشامل هو توفير مظلة من الحماية المالية والصحية للأفراد، مؤكدين أن تحقيق نجاح فى إصلاح المنظومة الصحية يقاس من خلال مدى الحماية الاجتماعية التى يمكن توفيرها وكذلك عبر نوعية جودة الخدمات الصحية المقدمة وإمكانية الوصول لهذه الخدمات.

تجدُر الإشارة إلى أن الدراسات الاكتوارية هى بمثابة دراسة إحصائية ومالية تجريها كيانات متخصصة من أجل إجراء تقييم مالى وكذا المخاطر المحتملة لدى المشروعات التى يتم تنفيذها فى قطاعات التمويل والتأمين بشكل أساسى؛ ما يضمن استدامة هذه المشروعات.