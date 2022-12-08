تفاصيل إطلاق برنامج الوقاية من المخدرات فى المدارس

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتور عمرو الدسوقى، مدير عام الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية، والأنبا ميخائيل، الأسقف العام مسئول لجنة الصحة النفسية ومكافحة الإدمان بالكنيسة المصرية.

وفى كلمة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى ألقاها نيابة عنه الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، نقل تحية الدكتور الوزير للحضور، معربا عن سعادته بمشاركة الوزارة هذا الحدث الهام، والاحتفال باليوم العالمى للتطوع، وتقدم لكل المتطوعين بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان نظير ما يبذلونه من جهد لتقديم الدعم والمساعدة لأبناء الوطن دونما مقابل، وعن سعادته أيضا بالمشاركة فى تدشين برنامج الوقاية من المخدرات فى المدارس تحت رعاية السيدة الفاضلة وزيرة التضامن الاجتماعى وبجهد متميز من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وشباب المتطوعين.

وقال: "إن العمل التطوعى يعد من أهم الوسائل التى تستعين بها الدول لتحقيق نهضة على الأصعدة كافة وفى شتى المجالات، وعلى قدر تحضر الأمة يكون إسهام أفرادها فى الأعمال التطوعية، وتقديرا من الأمم المتحدة للعمل التطوعى فقد خصصت يوم الخامس من ديسمبر من كل عام للاحتفال بالعمل التطوعى، مؤكدا على أهمية نشر ثقافة العمل التطوعى وما يستند إليه من قيم الرحمة والمشاركة والإنصاف والتضامن والتعاطف واحترام الآخرين، والإشادة والاعتزاز بالأعمال التطوعية التى يقوم بها المتطوعون والتى تسهم فى حل المشكلات التى تواجه الدولة وتعمل على تحقيق التنمية والتقدم للأمم ونشر روح المحبة والسلام فى العالم".

وأشار إلى أن هذا الاحتفال له أهمية كبيرة لأنه سيشهد تدشين لنموذج جيد من المشاركات التطوعية، حيث يشارك فى برنامج الوقاية من المخدرات بالمدارس نحو 1000 شاب من خيرة أبناء مصر ممثلين لمحافظات مصر، مشيرا إلى أن التدخين وتعاطى المخدرات من أخطر المشكلات التى تواجه المجتمعات خاصة فى ظل التقدم السريع فى وسائل التواصل والتأثر بالتيارات المختلفة التى قد ينجرف خلفها الشباب ويقعون فى فخ الإدمان؛ لذا كان من الأهمية مشاركة الجميع فى مواجهة هذه الظاهرة، فلن تستطيع الدولة ولا القوانين وحدها القضاء عليها ولكن يمكن ذلك بتضافر كافة الجهود وتنوعها.

وأضاف أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تعمل بالشراكة مع كل أجهزة الدولة على توعية الطلاب بالقضايا والموضوعات التى تؤثر على أمنهم وسلامتهم بدنيا ونفسيا مثل التدخين والإدمان، ويبدأ ذلك فى المراحل الأولى لتعلمهم بدءا من رياض الأطفال بتقديم الإرشادات التى تجعلهم يحافظون على صحتهم وتجنب كل ما يمكن أن يؤثر عليها واتباع كل ما يمكن أن يسهم فى الحفاظ عليها، وتستمر المعالجات حسب المرحلة العمرية بمناقشة هذه القضايا من كافة الجوانب حتى يصل المتعلم إلى قناعة بخطورة التدخين والمخدرات وأثرها على صحة الفرد وسلامة المجتمع وتترجم قناعاته عمليا بعد ذلك فى التوعية بخطورة التدخين والمخدرات وهذا ما يسمى بانتقال أثر التعلم، ويتم هذا كله عبر المناهج الدراسية والأنشطة الصفية المتنوعة التى تخاطب كل أنماط المتعلمين وكذلك الأنشطة اللاصفية من ندوات ومحاضرات ولقاءات ومسابقات وكتيبات والتركيز على دور الأسرة فى الاكتشاف المبكر للتعاطى وكيفية التوصل مع الخط الساخن 16023 لعلاج الإدمان فى سرية تامة.

وفى ختام كلمته، تقدم بالشكر والتقدير لوزيرة التضامن وإدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى على التعاون من أجل النهوض بالمجتمع ومحاربة كل ما من شأنه التأثير عليه بدنيا ونفسيا، والشكر لشباب مصر الواعى والمؤمن بأهمية التعاون مع الدولة من أجل توعية طلاب المدارس بخطورة المخدرات وكيفية تجنبها.

ومن جانبها أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن المؤسسات التعليمية كانت وستظل أحد أهم روافد بناء وتشكيل الوعى والاتجاهات للأطفال والنشء تجاه مختلف القضايا؛ لا سيما الاجتماعية منها، وتعد المدرسة مع الأسرة والإعلام أهم الأطراف الفاعلة فى مواجهة قضية تعاطى وإدمان المواد المخدرة ونسعى بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى تنفيذ برامج وقائية مستدامة داخل المؤسسات التعليمية، برامج تتسم بالفعالية وتستند إلى الأدلة العلمية (Evidence Based) وتخضع للتقييم والتقويم المستمرين، وهو المنهج الذى يتبناه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى الذى أصبح بيتا للخبرة لكل دول المنطقة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تم تطوير أدلة وبرامج العمل بالمدارس لتتواكب مع كافة التغيرات التى طرأت على قضية تعاطى وإدمان المواد المخدرة، التى تعتمد على حزمة متكاملة من الأدوات الوقائية التى تنتهج الأساليب التفاعلية والنماذج الأدبية والفنية والرياضية لتناسب كل الشرائح المستهدفة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة؛ وخلال شهر نوفمبر الماضى تم تنظيم 8 معسكرات تدريبية بمشاركة 1000شاب وفتاة من المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان من مختلف المحافظات، وقد خاض جميع المتطوعين بعد تدريبهم اختبارات متكاملة لتقييم الجوانب المهارية والمعرفية من خلال لجنة من الخبراء والمتخصصين؛ وذلك لاعتمادهم كمدربين مؤهلين لتطبيق برامج الوقاية بالمدارس فى نموذج متكامل لتمكين الشباب من المشاركة المجتمعية الفعالة والمؤثرة المبنية على منهج علمى رصين.

وأوضحت "القباج" أنه بجانب تنفيذ الأنشطة التوعية لحماية الطلاب من الوقوف فى براثن الإدمان يعكف حاليا خبراء صندوق مكافحة الإدمان مع مستشارى مركز تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم على تطوير المناهج التعليمية وتضمينها رسائل الوقاية من المخدرات، وهى خطوة فى غاية الأهمية لضمان تعميم واستدامة رسائل التوعية وتحديثها لتتواكب مع كافة المتغيرات التى طرأت على قضية المخدرات، لا سيما أن آخر تحديث تم على المناهج لتناول قضية المخدرات يرجع إلى عام 2014، ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى رسالة للمتطوعين "كل عام وأنتم مستمرون فى عطائكم وتفانيكم فى حب الوطن، كل عام وأنتم فخر لوزارة التضامن الاجتماعى؛ والثروة الغالية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وقاطرة التغيير فى كافة برامجه".

كما شهدت وزيرة التضامن الاجتماعى معرض المحاكاة للأنشطة الوقائية التى سيتم تنفيذها فى المدارس من خلال 1000 شاب وفتاة من المتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى من إجمالى 32 ألف متطوع لدى الصندوق ويعد معرض المحاكاة نموذجا لثراء أدوات البرامج التوعوية، حيث تتضمن مواد إعلامية وتعليمية مرئية، وأعمال مسرحية ونماذج فنية متكاملة، وفعاليات رياضية تشمل رسائل الوقاية والتوعية، وأيضا مسرح عرائس مخصص لتوعية أطفالنا فى المرحلة الابتدائية.

واستعرض الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، الأدوات المستخدمة فى تطبيق برنامج الوقاية من المخدرات بالمدارس بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، والذى سيتم تنفيذه اعتبارا من الفصل الدراسى الثانى، على مستوى محافظات الجمهورية منها المكون المرئى من خلال فيديوهات توعوية تبرز مخاطر الإدمان، وخاصة المخدرات التخليقية وأضرارها فى ظل وجود ارتباط وثيق بين تعاطى المخدرات التخليقية وارتكاب الجرائم والحوادث، كما سيتم إطلاق دورى رياضى تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات"، بجانب إعداد سلسلة أعمال مسرحية حول أضرار الإدمان، بالإضافة إلى تطبيق مفهوم استراتيجية العصف الذهنى والتى تعتمد على طريقة توليد الأفكار الإبداعية من خلال تحليل المشكلة المطروحة حتى يتم التوصل لآراء وطرق مبتكرة، حيث يتم وضع الذهن فى حالة إثارة وانتباه بحيث يكون جاهزا للتفكير فى المشكلة من جميع الاتجاهات، فيظهر الكثير من الآراء والأفكار الإبداعية، ويتم ربط هذه الأفكار بمشكلة تعاطى المخدرات، مما يساعد المتطوعون فى تنفيذ الأنشطة التوعوية بالمدارس بشكل جذاب وإبراز أضرار تعاطى المخدرات للعمل على زيادة حاجز الرفض للإدمان لدى طلاب المدارس.