القوى العاملة تناقش مع اتحاد الصناعات ملفات التدريب المهنى والتعليم الفنى

جدة - نرمين السيد - أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة أن الوزارة بكامل جاهزيتها، واستعدادتها للاستمرار فى التعاون والتنسيق والعمل المشترك مع اتحاد الصناعات برئاسة المهندس محمد السويدى، معلنا عن إجتماعات ولقاءات مرتقبة لبحث ومناقشة الملفات المشتركة، مثمنا دور أصحاب الاعمال الوطنيين فى المشاركة فى التنمية كشركاء اجتماعيين فى بناء الوطن.





جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم الخميس بوفد من اتحاد الصناعات برئاسة السويدى، ودار حوار بشأن بعض القضايا المشتركة منها التدريب المهنى، ومشروع قانون العمل، وتطوير مدارس التعليم الفنى بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والاستفادة من مراكز التدريب التابعة للوزارة.

ورحب الوزير بوفد اتحاد الصناعات، مؤكدا أهمية التعاون والتنسيق خاصة فى المرحلة المقبلة، مشيرا إلى ملفات عديدة تتطلب ذلك، خاصة ملف التدريب المهنى والتعليم الفنى والصناعى الذى تضعه الوزارة على رأس أولوياتها.

وأكد الوزير أهمية الاستمرار فى تطوير التعليم الفنى والتكنولوجى تماشيا مع متطلبات العصر، والوظائف التى يحتاجها سوق العمل فى الداخل والخارج.

وقال شحاتة إن الوزارة بكل إمكانياتها على استعداد للتنسيق والتعاون المستمر مع اتحاد الصناعات فى مجال التدريب، وتوفير مراكز التدريب التابعة للوزارة على مستوى المحافظات أمام الاتحاد للمساهمة فى عملية تدريب الشباب وطلبة وخريجى المدارس الفنية على مهن وحرف يحتاجها سوق العمل، مؤكدا وجود تنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى هذا الشأن لتتكامل المنظومة التدريبية على أسس سليمة.

وثمن السويدى هذا التعاون مع الوزارة باعتبارها شريك فى منظومة العمل وأن الهدف واحد لخلق عامل مصرى متميز وذو كفاءة عالية، والذى يعتبر ثروة قومية،و من أهم العوامل لجذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن ثقافة الأسرة المصرية تغيرت بالفعل وأصبحت تهتم بالتعليم الفنى وتقبل عليه.

واستعرض السويدى تجربة الاتحاد فى إنشاء مدرسة صناعية باسم مدرسة السويدى الثانوية للتكنولجيا التطبيقية بديرب نجم بمحافظة الشرقية،والتى تشهد تخريج 125 طالب سنويا،مدربين على التعامل مع الماكينات والآلات المتطورة والتى تتواجد بالمصانع، حيث يتم تأهيلهم وتدريبهم على أعلى مستوى.

وفيما يخص مشروع قانون العمل الجديد، والمعروض على مجلس النواب حاليا، ناقش اللقاء أهم ملاحظات اتحاد الصناعات على مشروع القانون، وقدم السويدى للوزير تقريرا يتضمن ملاحظات الإتحاد على هذا التشريع، وعلق الوزير على ذلك بأن الحوار الاجتماعى حول القانون مطلوب، وأن الدولة المصرية حريصة على إصداره بشكل عادل ومتوزان، وبتوافق بين طرفى الإنتاج العمال-أصحاب الأعمال.

حضر اللقاء من الوزارة إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزارة، والمهندس أيمن قطامش رئيس الادارة المركزية للتدريب المهنى، وعبد الوهاب خضر المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة، ومن الاتحاد: الدكتور خالد عبدالعظيم المدير التنفيذى، والدكتورة جهاد عامر مستشارة، والدكتور سيد تركى مستشار.