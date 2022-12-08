اللجنة الطبية العليا بالوزراء تنظم قافلة شاملة إلى حلايب وشلاتين وأبو رماد

جدة - نرمين السيد - نظمت اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، أعمال القافلة الطبية الشاملة، التى انطلقت صباح اليوم فى منطقة المثلث الذهبى (حلايب وشلاتين وأبو رماد)، بالتعاون مع جامعة الأزهر، وجمعية رسالة للأعمال الخيرية.





يأتى انطلاق هذه القافلة، التى تضم العديد من التخصصات الطبية المختلفة من الكوادر الطبية ذات الكفاءة العالية من جامعة الأزهر، فى إطار جهود الدولة المصرية لتوفير احتياجات المواطنين فى مختلف مناطق الجمهورية.

وأشار الدكتور حسام المصرى، رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، إلى أنه من المقرر أن تجرى القافلة، التى تضم أكثر من 60 طبيبا، الكشف الطبى على جميع الحالات المرضية، بالإضافة إلى إجراء جراحات عامة، وجراحات أطفال بمستشفى شلاتين المركزى، بالمجان.



وأوضح الدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية العليا ومنسق عام القوافل بمجلس الوزراء، أنه سيتم، خلال أعمال القافلة، تحويل العديد من الحالات الحرجة إلى المستشفيات الجامعية؛ لإجراء العمليات الجراحية واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، وكذا قرارات من هيئة التأمين الصحى، لافتا إلى أن القافلة توفر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية بالمجان، فضلا عن توزيع النظارات الطبية وسماعات الأذن لضعاف السمع، وكذا توفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.

وأشار الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أن تنظيم هذه القافلة الشاملة، التى تضم نخبة من كوادر أطباء جامعة الأزهر، تأتى فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، ونعمل على أن تسهم هذه القوافل بشكل فعال فى توفير الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين فى مختلف المناطق بالجمهورية، ولا سيما للأهالى فى منطقة المثلث الذهبى، مؤكدًا حرص الجامعة على تأدية القوافل لمهامها بأفضل مستوى، كما حرصت الجامعة على الاستعانة بالكفاءات فى مختلف التخصصات الطبية.

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن تستمر أعمال القافلة لمدة أسبوع، لتنتهى أعمالها يوم الثلاثاء المقبل 13 ديسمبر.