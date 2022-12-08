وزير الصحة يبحث مع شركتين دوليتين توطين صناعة المستلزمات والأجهزة المعملية

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعا، اليوم الخميس، مع مريم فيكتور، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «Perkin Elmer» الأمريكية، والدكتور محمد أبو النجا، المدير العام لشركة «HVD» النمساوى، المتخصصتان بمجال الكيماويات التشخيصية واختبارات تحليل سلامة الأغذية والمياه والبحوث العلمية.





ويأتى الاجتماع فى إطار تعزيز سبل التعاون بمجال تطوير المعامل وتوطين صناعة المستلزمات والأجهزة المعملية.

وفى بداية الاجتماع، توجه وزير الصحة والسكان، بالشكر إلى قيادات ومسؤولى الشركتين، نظرا لجهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية فى تقديم الدعم والتعاون للقطاع الصحى خلال جائحة فيروس كورونا، وساهم الجانبان فى تقديم الدعم للدولة المصرية، من خلال تجهيز 39 معملا على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى توفير كواشف الـ PCR الخاصة بتشخيص فيروس كورونا، علاوة على مجالات التعاون الأخرى بتوفير الأجهزة والكواشف الطبية بمبادرات رئيس الجمهورية، الأمر الذى يساهم فى الإرتقاء بالمنظومة الصحية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع بحث التعاون بوضع خطة محددة تستهدف تطوير المعامل المركزية التابعة للوزارة، وعلى رأسها المعامل المركزية التى يجرى تجهيزها بمدينة بدر.

كما بحث الوزير، آليات العمل بالتعاون فى توطين صناعة المسلتزمات المعملية، وفقا لأحدث معايير الجودة العالمية.

وتابع أن الوزير، اطلع على معدلات الانجاز الخاصة بتجهيز معمل اختبارات التتابع الجينى «NGS»، حيث يستخدم فى تشخيص الأورام والأمراض السرطانية والأمراض الوراثية، موضحا أن هذا المعمل يعد أول معمل من نوعه معتمد بالدولة المصرية، مشيرا إلى أن الوزير، وجه بتقديم كافة سبل التعاون والإمكانيات والموارد اللازمة للإنتهاء من تجهيزه، مؤكدا أنه يمثل خطوة هامة للمساهمة فى الاكتشاف المبكر للأورام السرطانية.

وذكر «عبدالغفار» أن الجانبين بحثا التعاون فى تجهيز معمل طبى متخصص بتشخيص مرض انيميا البحر المتوسط «الثلاسيميا»، كما تناول الاجتماع التعاون فى توفير الكواشف اللازمة لعمل الاختبارات والفحوصات الطبية الخاصة بـ «الثلاسيميا»، لافتا إلى أن الوزير، وجه باستمرار آفاق الدعم والتعاون بين الجانبين بهدف الإرتقاء بالقطاع الصحى.

وحضر الاجتماع الدكتور محمد حسانى، مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى، والدكتورة نانسى الجندى رئيس الإدارة المركزية للمعامل، والدكتور باسم عيسى مدير المعهد القومى للأمراض المتوطنة والكبد ومدير المركز المصرى لمكافحة الأمراض، وعدد من مسؤولى مراقبة وسلامة الأغذية بالشركتين.