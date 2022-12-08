بدء إضافة مواليد جدد على بطاقات التموين و4 فئات مستفيدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 ديسمبر 2022 02:26 مساءً -

أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، توجيها وزاريا يقضي باستقبال طلبات إضافة المواليد من المواطنين لأربعة فئات من أصحاب البطاقات التموينية.

وجاء في المادة الأولى: نظراً لزيادة عدد المترددين على مكتب خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة لتقديم طلبات إضافة مواليد للفئات الأكثراحتياجاً وتيسيرا على المواطنين يتم التنبيه على مديريات التموين، بإخطار مكاتب التموين التابعة لها باستلام الطلبات من المواطنين، والتى ينطبق عليهم القواعد التالية :

1 - مستحقو معاش تكافل وكرامة.

2 - حاملو كارت الخدمات المتكاملة.

3- مستحقو معاش التضامن الاجتماعى.

4- أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة

على ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن أربع سنوات .

وتضمن القرار، بأن يقوم المكتب التمويني بتجميع هذه الطلبات والمستندات وإرسالها إلى مديريات التموين، ومرفق بها كشوف معتمدة cd على ألا تزيد البطاقة عن 4 أفراد، موضحاً بها الآتي [اسم صاحب البطاقه، الؤقم القومى، رقم البطاقه التموينيه، عدد افراد البطاقه، والافراد المراد إضافتهم و ارقمهم القومية]، حيث ترسل هذه الطلبات والكشوف والمستندات مرفق بها cd أسبوعيا عن طريق مدير المديرية التموينية لديوان عام الوزارة إلى مكتب مستشار الوزير لنظم المعلومات.