جامعة القاهرة تنتهي من الانتخابات الطلابية في أجواء ديمقراطية شفافة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 ديسمبر 2022 02:25 مساءً - عبد الله طه رئيسًا للاتحاد وفاطمة الزهراء نائبًا و 7 أمناء للجان العليا

د.الخشت يهنئ الفائزين ويوجه بتوسيع دور الاتحاد ومشاركة جميع الطلاب فى مختلف الأنشطة ودعم روح المنافسة للاشتراك فى المسابقات داخليا وخارجيا

د.الخشت: تجربة الانتخابات الطلابية تصنع شخصية الطالب وتؤهله للعمل بروح الفريق وتنمية مهارات العمل الجماعي

د. الخشت: دعم كامل لدور اتحاد طلاب الجامعة وفتح مسارات الإبداع المختلفة واكتشاف ورعاية الطاقات الإبداعية للطلاب

الشاذلي: الوطن له قيمة عُظمى لابد أن يدركها الجميع ويجب إعطاؤه حقه وأن يقوم الجميع بدوره تجاه هذا الوطن

أسدلت جامعة القاهرة الستار على الانتخابات الطلابية في أجواء ديمقراطية شفافة ، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، والتي فاز فيها الطالب عبد الله طه بكلية الإعلام برئاسة اتحاد طلاب الجامعة، والطالبة فاطمة الزهراءكلية التربيةللطفولة المبكرة نائبًا لرئيس الاتحاد، بعد ترشح 4 طلاب على منصب رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه وتم انتخاب 7 أمناء للجان العليا.

وجرت عملية الانتخاب على رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه بالاقتراع السري بمشاركة 40 طالبا وطالبة من رؤساء ونواب الاتحادات الطلابية بكليات جامعة القاهرة، بحضور الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور مجدي عمر مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتورة جيهان المنياوي منسق أسرة مبادرة من أجل مصر جامعة القاهرة.

وهنأ الدكتور محمد الخشت، الطلاب الفائزين في الانتخابات الطلابية، ووجههم إلى توسيع دور الاتحاد ومشاركة جميع الطلاب في مختلف الأنشطة بهدف تحفيزهم وصقل مواهبهم ودعم روح التنافس بينهم واختيار أفضل العناصر للاشتراك في المسابقات الداخلية والخارجية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن التجربة أثبتت أن من يشتركون في الأنشطة الطلابية يكونون أكثر نجاحا في الحياة العملية، موضحًا أن هذه المشاركة تصنع جزءا من شخصية الطالب، وتؤهله للعمل في إطار الفريق، وتربي لديه مهارات العمل الجماعي في أي مجال من مجالات الحياة العملية.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الجامعة ستقدم الدعم الكامل والتسهيلات التي يتطلبها دورهم الجديد، مؤكدًا أن الجامعة ليست مكانًا للعلم فقط وإنما لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، حيث يتم العمل على اكتشاف المواهب وفتح المسارات الإبداعية أمامها سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية أو الرياضية، وتوسيع رؤية ورقعة النشاط الطلابي لاكتشاف ورعاية الطاقات الإبداعية من خلال الأنشطة الطلابية التي تسعى الجامعة من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الانتخابات الطلابية داخل الكليات مرت بهدوء وفقًا لقواعد النزاهة والشفافية والالتزام بأخلاقيات الممارسة الديمقراطية من جانب الطلاب للتعبير عن آرائهم وهذا ماعهدناه دائمًا من طلاب الجامعة، مؤكدًا ضرورة أن يُدرك الطلاب قيمة جامعة القاهرة وضرورة الحفاظ دائمًا علي أسم ومكانة الجامعة التي هي فى صدارة الجامعات المصرية قولاً وفعلًا.

ومن جانبه أضاف الدكتور جمال الشاذلي، أن الوطن له قيمة عُظمى لابد أن يدركها الجميع ويجب إعطاؤه حقه وأن يقوم الجميع بدوره تجاه هذا الوطن لأن من لايعرف قيمة وطنه لايستحق أن يعيش على أرضه، موجهًا الطلاب بضرورة معرفة الأخطار الداخلية والخارجية التي تُهدد الوطن وضرورة التصدي لها من أجل الحفاظ علي أمن وسلامة هذا الوطن، قائلًا:"أنتم شباب الوطن الذين يحملون رايته الخفاقة في المستقبل".