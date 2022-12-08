وزيرا التنمية المحلية و محافظ أسوان يتفقدان مجمع مواقف وسويقات غرب وشرق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 ديسمبر 2022 02:25 مساءً - تفقد اللواء هشام آمنة واللواء أشرف عطية مشروع إنشاء مجمع مواقف وسويقات غرب وشرق مدينة كوم أمبو ، ضمن 19 مشروع للإدارة المحلية تحت مظلة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، والذى تم تنفيذه بنسبة 75 % ، و يعد من أكبر المواقف التي تقام في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، و يضم موقف لسيارات السرفيس، والمقام على مساحة 16 ألف و 800 م2، وبتكلفة 47 مليون جنيه ، كما يستوعب 232 سيارة ميكروباص، بجانب منطقة الخدمات والتى ستشمل 19 محل تجارى، وكافتيريا ومسجد و 4 دورات مياه عمومية، ومكتب إدارى، فيما سيضم المشروع أيضاً إنشاء موقف الكفور للسيرفيس على مساحة 12 ألف و 600م2 ليستوعب 200 سيارة سيرفيس، بالإضافة إلى منطقة الخدمات التى ستضم 17 محل تجارى وكافتيريا ومكتب إدارى .

و أوضح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن مشروع مجمع مواقف و سويقات غرب و شرق مدينة كوم أمبو يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تطوير كافة القطاعات الخدمية للمواطنين ومن بينها تحديث وتطوير مواقف السيارات وساحات الانتظار والحد من المواقف العشوائية ،فى إطار خطة متكاملة لتنفيذ مواقف سيارات حضارية تليق بالمواطن و ذلك فى ظل السعى المتواصل لبناء الجمهوريةالجديدة ، مشيرا إلى ضرورة تطوير السويقات و إنشاء أسواق متطورة والقضاء كافة المظاهر العشوائية لها ، بهدف تطوير الريف المصري من خلال مبادرة "حياة كريمة"