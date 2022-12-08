وزيرا البترول والبيئة يبحثان جهود التوافق البيئى لشركات البترول بمحافظتى السويس والبحر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 ديسمبر 2022 02:25 مساءً - عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاجتماع الدورى لمتابعة الموقف التنفيذى لخطط التوافق البيئى لشركات البترول العاملة بمحافظتى السويس والبحر الأحمر وفقاً للاشتراطات البيئية التى نص عليها قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994، وذلك تنفيذاً لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للجنة العليا للتوافق والإصلاح البيئى لحل مشكلة الصرف الصناعى لعدد من شركات البترول فى مياه خليج السويس.

وفى بداية اللقاء تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالشكر للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على مشاركته الفعالة والمثمرة فى يوم خفض الانبعاثات خلال مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ الذى عقد لأول مرة فى مؤتمرات المناخ ، والذى يعد شرفاً ونجاحاً كبيراً لنا جميعاً، حيث شارك فى المؤتمر لأول مرة 15 وزير على مدار أيام المؤتمر فى تناغم وتوافق بين الجميع ، وهذا لم يحدث من قبل ، حيث دائماً كانت مؤتمرات المناخ يشارك فيها وزارتى الخارجية والبيئة، وعدد قليل من الوزراء يشاركون فى الموضوعات التى تتعلق بهم.

وأكد الملا على أن المناطق الجغرافية البترولية ملتزمة بالتطوير والتحديث المستمر لكافة كياناتها ومعداتها وملتزمة كذلك بتنفيذ خطط الإصحاح البيئى بتنسيق كامل ومستمر على مدار الساعة مع وزارة البيئة وتوفير كافة المعلومات والبيانات اللازمة لفريق العمل للإسراع بتنفيذ خطط الإصحاح البيئى، وأن الإسراع بخطط الإصحاح البيئى متفق عليه ويأتى فى صالح الصناعة البترولية التى لها أهمية حيوية للاقتصاد الوطنى، وأن التزام قطاع البترول يمثل رسالة إيجابية لكافة الصناعات الأخرى ، مشيداً بالتنسيق والتعاون الفعال بين الوزارتين وجهود وزارة البيئة في هذا المجال.

وأكدت فؤاد أن الاجتماع شهد استعراض جهود شركات البترول وخطط الإصلاح البيئى للتوصل إلى حلول جذرية لمشكلة الصرف الصناعى فى مياه خليج السويس وأن هناك متابعة مستمرة للوصول للتوافق البيئى، وأنه يتم بشكل مستمر مراعاة أن تتضمن هذه الخطط استخدام أحدث التكنولوجيات فى عمليات معالجة الصرف الصناعى ومصادر التمويل.

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف شركات البترول التى أوشكت على الانتهاء من خطط الإصحاح البيئى وهى ( شركة بتروجلف وشركة الأمل للبترول وشركة السويس للزيت بحقل رأس بدران بجنوب سيناء وشركة النصر للبترول) ، بالإضافة إلى الشركات التى وصل معدل التنفيذ بها إلى حوالى ٧٠% وهى ( شركة السويس لتصنيع البترول و الشركة العامة للبترول برأس غارب والسويس للزيت برأس فنار) ، علاوة على شركة زيتكو بالبحر الأحمر التى أوقفت الصرف نهائياً ، كما تم إنشاء أحواض تبخير بموقع الشركة العامة برأس سدر بجنوب سيناء وقد أشاد وزير البترول خلال الاجتماع بالتنسيق المستمر بين الوزارتين والشركات المعنية للتوافق بما يحقق الصالح العام.

حضر اللقاء الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول ووالكيميائى محمد على نائب رئيس الهيئة للتكرير والتوزيع والمهندس جمال فتحى مساعد رئيس الهيئة للبيئة والسلامة والمحاسب هشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجى معاون الوزير للنقل والتوزيع والمهندس صلاح عبدالكريم رئيس شركة بترول خليج السويس (جابكو) والدكتور مصطفى مراد رئيس قطاع نوعية البيئة والدكتور عيد الراجحى مسئول ملف نوعية المياه بمكتب الوزيرة.