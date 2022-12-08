السكة الحديد : تخصيص ٤ مقاعد مجانية لمرضى الأورام السرطانية علي قطارات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 ديسمبر 2022 02:25 مساءً - في إطار حرص وزارة النقل على تخفيف الأعباء المالية عن مختلف فئات المجتمع وإنطلاقاً من الدور الإجتماعي الذي تتبناه الهيئة القومية لسكك حديد مصر كهيئة خدمية قررت الهيئة تخصيص أربعة مقاعد بقطارات الدرجة الثالثة المكيفة و قطارات ذات التهوية الديناميكية لمرضي الأورام السرطانية ومرافقيهم إن وجد مجاناً برحلة ذهاب وأخرى عودة في نفس اليوم مجاناً وذلك إعتباراً من الشهر الجاري .

وتوضح الهيئة أنه في حالة نفاذ المقاعد المخصصة لمرضى الأورام السرطانية يتم السفر بدون حجز مقعد وبدون تحصيل أي مبالغ مالية داخل القطارات مع عدم تجاوز محطتي القيام والوصول كما هو موضح بالإيصال المرفق مع الكارت الذكي للمريض .

كماتتيح الهيئة لمرضى الأورام السرطانية بالحجز مجاناً علي كافة القطارات المكيفة والسفر بقطارات الدرجة الثالثة العادية (تحيا مصر) باستثناء القطارات الفاخرة .

وتقوم الهيئة بإستخراج الكارت الذكي المجانى والإيصال المرفق للمريض موضحاً به محطتى القيام والوصول من الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات بالقاهرة بموجب خطاب من المستشفي المختصة بالعلاج ومعتمد ومختوم بختم شعار الجمهورية موضح به بيانات المريض مع إحضار صورة شخصية ويتم تجديد الكارت الذكى والايصال المرفق مع بداية كل عام ميلادي .