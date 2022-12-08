مصر تستثمر فى زيادة إنتاجها من المحاصيل الزراعية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويسلط الإنفوجرافيك الضوء على نتائج الخطوات الحكومية المصرية فى تجنيب مصر الوقوع فى أزمة غذاء بتوفير مخزونات استراتيجية، والتوسع فى زيادة الإنتاج المحلى من السلع الاستراتيجية. وجاءت التوقعات بارتفاع الإنتاج فى عدد من المحاصيل الزراعية ومنها التوقعات بوصول معدلات الذرة المحلية لـ7.5 مليون طن والقمح لـ9.7 مليون طن بنهاية 2022.

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