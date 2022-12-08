انت الان تتابع خبر منحة زواج التأمينات الاجتماعية .. تعرفي على الشروط ولمن تصرف والأوراق المطلوبة من هنا والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - سعي الكثير من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية خلال الفترة الماضية لمعرفة كيفية الحصول على منحة زواج التأمينات الاجتماعية، حيث تزايدت عمليات البحث في الساعات المنصرمة عن طريق استخدام المحرك الأشهر في العالم جوجل.وفي هذا السياق كشف الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية مجموعة من الشروط والأوراق والإجراءات الواجب توافرها في المواطن للحصول على منحة زواج والتي سوف نكشف عنها في التقرير التالي:
منحة زواج التأمينات الاجتماعية:
لمن تصرف؟
تصرف حالة قطع معاش بنت المتوفى أو أخته.
قيمتها :
تساوى المعاش المستحق لمدة عام كامل”12 شهر”.
قواعد صرفها:
1- تصرف مرة واحدة فقط.
2- تحسب على المعاش المستحق عن شهر الزواج.
3- تسقط إذا لم يتم التقدم لصرفها خلال 5 أعوام.
4- عدم الحصول على منحة زواج من قبل.
الأرواق اللازمة لصرفها :
1- بطاقة الرقم القومي.
2- وثيقة الزواج أو عقد الزواج العرفي.
3- طلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال.