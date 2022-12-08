القباج تشارك سفارة السويد الاحتفال بإعلان 22 سيدة مصرية مؤثرة لعام 2022

جدة - نرمين السيد - شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فى حفل استقبال السفارة السويدية بالقاهرة، وذلك للاحتفال بـإجمالى 22 سيدة مصرية مؤثرة لهذا العام فى وسائل الإعلام ومجتمع الأعمال والمجتمع المدنى، بحضور هوكان ايمسجورد سفير السويد فى مصر، والحاصلات على جوائز من أكثر النساء تأثيرا فى عام 2022.





وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن الحكومة المصرية ملتزمة بوضع حقوق المرأة فى مقدمة أعمالها التنموية، وذلك من خلال الدستور المصرى لعام 2014 الذى أرسى قيم العدل والمساواة وتضمن أكثر من 20 حكما تضمن حقوق المرأة فى جميع المجالات، وكذلك استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 التى تولى مؤشرات متعددة لتمكين وتنمية النساء والفتيات، بالإضافة إلى الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها رئيس جمهورية مصر العربية فى عام 2021، والتى تركز بشكل خاص على حقوق الفئات الأكثر عرضة للاستغلال أو الإساءة ومنهم الأطفال والنساء والأشخاص ذوى الإعاقة.

وتهدف الفعالية إلى تكريم السيدات المؤثرات فى مختلف المجالات، وتسليط الضوء على قدرة النساء على الإنجاز والتأثير، وذلك فى إطار حملة "16 يوم مناهضة العنف ضد النساء والفتيات"، ويعتبر الحدث إعادة تأكيد للتعاون السويدى المصرى لدعم تمكين النساء والفتيات فى مختلف المجالات.

وعبرت وزيرة التضامن الاجتماعى عن سعادتها للمشاركة فى ذلك الاحتفال الذى يثمن إنجازات المرأة المصرية ويؤكد أهمية تعزيز طاقاتها وقدراتها وتوجيهها بالشكل الذى يؤثر حتما فى عمليات التنمية المختلفة على مستوى الأسرة والمجتمع والدولة، مشيرة إلى تقديرها إلى حرص السفارة السويدية على عقد ذلك الحدث بشكل سنوى ضمن اهتمامها بموضوعات تمكين المرأة ومناهضة كل أشكال الإساءة أو العنف ضدها.

وقال السفير السويدى بالقاهرة، هوكان ايمسجورد: "إنهاء العنف ضد المرأة هو شرط من الدرجة الأولى للمساواة بين الجنسين فى أى مجتمع يعد إطلاق العنان لإمكانيات المرأة للمشاركة الكاملة فى سوق العمل أولوية رئيسية ومصدرا لنمو المجتمع المصرى."

وأضاف السفير ايمسجورد قائلا: "نحتفل اليوم بالسيدات والفتيات الذين اتخذوا مبادرات مهمة فى العديد من المجالات. باعتبارهم قدوة، فإنهم يفتحن الأبواب أمام الأجيال القادمة من الفتيات والنساء المصريات للنجاح وتطوير مهاراتهن."