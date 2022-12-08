ضباط وضابطات الشرطة يرسمون البهجة على وجوه المسنات فى دور الرعاية

جدة - نرمين السيد - واصلت وزارة الداخلية إيفاد وفود من الضباط والضابطات فى زيارة لعدد من دور رعاية المسنين بنطاق مديريات أمن "القليوبية – أسيوط – البحيرة" وذلك بمناسبة حملة الـ "16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة".





وقدم الضباط والضابطات الدعم النفسى والمجتمعى للمقيمات بدور رعاية المسنين، وبعض الهدايا الرمزية وقضاء يوم ترفيهى معهم لإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم، وقد أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارات وتلك المبادرة من وزارة الداخلية.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، ومد جسور التواصل مع كل شرائح المجتمع والمساهمة فى تقديم كل أوجه الدعم والرعاية للمواطنات.

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