محافظ الجيزة: إنشاء مواقع حضارية وساحات انتظار بعد تغطية ترعة المريوطية

وذلك للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال فى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة بتطوير كافة المجارى المائية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير شبكة الطرق والمحاور المرورية لتحقيق نقلة نوعية فى الحركة المرورية والتسهيل على المواطنين.
وأشار أحمد راشد، أن أعمال التطوير الجارية بمسار الترعة تساهم فى تحويلها إلى ممشى سياحى بهدف تحسين الصورة البصرية والجمالية للقطاع بالكامل، لافتا بأنه تم الانتهاء من تغطية المرحلة الأولى من الترعة الواقعة بين شارعى الأهرام والملك فيصل بالإضافة إلى أنه تم أيضا الانتهاء من تغطية المرحلة الثانية بدءا من شارع فيصل وحتى ناصية شارع الدكتور لاشين للبدء فى إنشاء مواقف وساحات انتظار حضارية.
وأكد أحمد راشد، أنه جارى العمل على تنفيذ أعمال التطوير وإعادة التأهيل للمرحلة الثالثة بطول حوالى 350 م بدءا من تقاطع شارع الدكتور لاشين وحتى منطقة الشيشينى وذلك بنسبة تنفيذ تصل إلى 40 % حيث يجرى رفع المخلفات والتطهير للمجرى المائى بالتوزى مع أعمال التأهيل والتدبيش.
ووجه محافظ الجيزة بزيادة المعدات وفرق العمل لسرعة إنهاء الأعمال المدرجة ورفع مخلفات ناتج التطوير أولا بأول.
واطلع محافظ الجيزة خلال جولته على التصميمات الهندسية الخاصة بإنشاء المواقف الحضارية وساحات الانتظار ومواقع المحال الحضارية والنقاط الخدمية للمواطنين موجها مدير مديرية الإسكان بسرعة تنفيذ الأعمال للانتهاء من المشروع.
كما أوضح محافظ الجيزة بأن الأعمال لن تتوقف على تطوير المجرى المائى وجسم ترعة المريوطية فقط، حيث يضم المشروع تنفيذ أعمال توسعة ورصف للطريق بطول 2.5 كم لكى تتماشى مع أعمال التطوير وتتكامل الرؤية الحضارية.
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