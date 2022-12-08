«حياة كريمة» فى المحافظات.. التعليم أولا (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ومن هذا المنطلق، كان اهتمام المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس السيسى، لتطوير قرى الريف المصرى، فى جميع المجالات وعلى رأسها المجال التعليمى، من خلال إنشاء وتطوير وصيانة مئات المدارس فى المحافظات، لتوفير خدمات تعليمية مجانية للطلاب.
ويرصد دوت الخليج، فى الفيديوجراف، أبرز جهود الدولة من خلال مبادرة "حياة كريمة" فى مجال التعليم.
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