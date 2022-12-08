انت الان تتابع خبر امتحانات الثانوية العامة 2023 .. التعليم تصدر توجيه هام للطلاب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور رضا حجازي، عن بعض التفاصيل الجديدة الخاصة بعملية امتحانات الثانوية العامة 2023، للعام الدارسي الحالي 2022-2023، والتي من المقرر أن تنطلق في شهر يوليو القادم.وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن سوف يتم توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 على حسب طبيعة كل مادة حيث أنه الأسئلة سواء المقالية أو الاختيار من متعدد سوف تكون تشتمل المنهج الدراسي الذي تم تدريسه للطلاب خلال العام.

وطالبت الوزارة أن من طلاب الصف الثالث الثانوي العام بضرورة التركيز على حزئيات المنهج الدراسى بأكمله، خلال عملية المذاكرة والمراجعة، مؤكدة أنه لا نية لحذف أي جزء من المقررات الدراسية.