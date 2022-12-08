انت الان تتابع خبر هيئة الأرصاد عن طقس اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022: حر على هذه الأماكن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 8 ديسمبر 2022، على محافظات جمهورية مصر العربية، مشيرة أنه سوف يكون هناك شبورة في ساعات الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد.وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه سوف يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائلا للحرارة على شمال الصعيد، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد في الصباح، فيما يكون مائلا البرودة على كافة الأنحاء في ساعات المساء والليل.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022:

وأشارت الهيئة أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية “مطروح، السلوم، الحمام، العملين” والسواحل الشمالية الشرقية “بورسعيد ورفح” ووسط سيناء.