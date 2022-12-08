أخبار مصرية

أهالى قرى النوبة يقدمون هدية تذكارية لوزير التنمية المحلية

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - قدم أهالى قرى النوبة هدية تذكارية إلى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية خلال تفقده اليوم و اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بعض المشروعات المنفذة من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

و أعرب اللواء آمنة عن شكره و امتتانه و تقديره العميق لأهالي النوبة ، مؤكدا أن النوبة هى جزء غال من أرض مصر ، و أن الدولة تعمل على تلبية مطالب أهالي النوبة ، كما تتم المتابعة المستمرة من الجهات المعنية للإسراع في تنفيذ كافة المشروعات الخدمية والتنموية التي تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ، و التى تليق بأهالى النوبة الكرام.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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