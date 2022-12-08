”القوى العاملة” تعلن عن نجاحها في إنهاء احتجاج 160 عاملا بشركة ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - توجيهات من وزير القوى العاملة بتفعيل دور"المفاوضة الجماعية" لتحقيق علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية

أعلنت وزارة القوى العاملة عن نجاح جهودها في فض احتجاج 160 عاملاً بشركة " الفا لايت " لصناعة اللمبات بقويسنا بمحافظة المنوفية حيث أستأنف العمال عملهم في جميع المواقع الإنتاجية بالشركة تأكيدا على حرصهم على زيادة الإنتاج، حيث أستجابوا لتدخل ممثلي" الوزارة" الذين بدورهم استمعوا الى مطالبهم .

وصرح ياسر الشربيني مدير عام الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية بديوان عام الوزارة باستجابة العمال لطب الوزارة بالجلوس على طاولة المفاوضات لإنهاء النزاع القائم بينهم وبين إدارة الشركة بصورة ودية وفقا لأحكام القانون،واتباع القنوات الشرعية عند المطالبة بما يرونه حقا لهم وعدم تعطيل العمل والإنتاج، وانه جرى الاتفاق على أن تبدأ جلسات التفاوض بمقر الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية بالوزارة،وبحضور ممثلي النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية وادارة الشركة خلال الأسبوع المقبل.

وأشار " الشربيني " إلى أن هناك توجيهات مستمرة من وزير القوى العاملة حسن شحاتة بمتابعة كافة مواقع العمل ،والتواصل مع كافة الاطراف في حال وجود نزاعات ،وتفعيل وسائل فض منازعات العمل الجماعية بالطرق الودية لضمان استقرار علاقات العمل في كافة المنشآت وهو ما تسعى جميع الأجهزة التنفيذية بالوزارة لتحقيقه .