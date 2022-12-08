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هيئة الدواء المصرية توضح كيفية استخدام أدوية الحموضة والتهاب المعدة Proton Pump...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - في حال وصف أدوية الحموضة والتهاب المعدة مثل مثبطات مضخة البروتون، هناك مواد فعالة يجب أن تستخدم الأدوية التي تحتوي عليها قبل الطعام بساعة على الأقل؛ لأن هذه المواد الفعالة تحتاج إلى وسط حمضي لتفعيلها لذلك يجب أن تؤخذ قبل الأكل، وهذه المواد هي (بانتوبرازول، أوميبرازول، إيزوميبرازول، لانزوبرازول)، بينما يمكن استخدام المواد الفعالة (ديكسلانسوبرازول، رابيبرازول) قبل أو بعد الأكل.

لذلك، تؤكد #هيئة_الدواء_المصرية على أهمية اتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية، كما توصي باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء؛ فالصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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