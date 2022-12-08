«حقك تنظمى» تقدم خدمات الصحة الإنجابية لأكثر من 44 ألف سيدة فى الشرقية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمى"، فى يومها الرابع بالمرحلة الأولى، قدمت الخدمة الطبية لعدد 10686 منتفعة بالمحافظة، وبلغ الحاصلات على وسائل 7995 سيدة، ليصل بذلك إجمالى من جرى تقديم الخدمة لهن خلال 4 أيام 44098 سيدة، والحاصلات على وسائل 33856 سيدة حتى الآن، وجرى تقديم خدمة الفحص بالسونار لعدد 3000 سيدة، بالإضافة لتقديم خدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وكشف النساء والباطنة والأطفال.





تأتى حملة "حقك تنظمى"، لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ضمن مبادرة أيامنا أحلى، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ويجرى تنفيذها بالمحافظة لمدة 10 أيام مقسمة إلى مرحلتين، وجار العمل بالمرحلة الأولى فى 10 إدارات تشمل: "القنايات، كفر صقر، أولاد صقر، بلبيس، أبو حماد، العاشر من رمضان، ديرب نجم، مشتول، منشأة أبو عمر، الصالحية"، فى الفترة من الأحد 4 إلى الخميس 8 ديسمبر 2022. وقدم الدكتور هشام مسعود، الشكر لمديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، ولجميع الفرق الطبية، والمشاركين فى هذا العمل، نظرا للمجهود المبذول لخدمة سيدات المحافظة.

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