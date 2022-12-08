مدبولى يؤكد أهمية دور وكالة الفضاء فى بناء أجيال تواكب التقدم التكنولوجى

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور شريف صدقى، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية؛ فى إطار متابعة مستجدات الموقف التنفيذى لوكالة الفضاء.





واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء بالتأكيد على تعاظم أهمية الدور الذى تُقدمه وكالة الفضاء المصرية فى خدمة مجال علوم الفضاء وتوطين هذه الصناعة الحيوية فى الدولة، وبناء أجيال تواكب التقدم التكنولوجى المتسارع، وذلك فى إطار اهتمام الدولة المصرية بملف تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية، لما له من دور حيوى فى تحقيق أهداف التنمية المُستدامة.

وخلال اللقاء، أكد الرئيس التنفيذى للوكالة أن الأهداف الرئيسية لعمل وكالة الفضاء المصرية تتركز فى استحداث ونقل تكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها، وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضى المصرية بما يخدم استراتيجية الدولة فى مجال التنمية، وتحقيق الأمن القومى.

واستعرض الدكتور شريف صدقى عددا من الموضوعات التى تتعلق بوكالة الفضاء المصرية، من بينها نشأة وأهداف الوكالة، وكذا الأقمار الصناعية المصرية التى تم إطلاقها خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى جهود توطين تكنولوجيا الفضاء طبقا لبرنامج الفضاء الوطنى، فضلا عن استعراض بيانات مرتبطة بحجم السوق العالمية لتطبيقات الأقمار الصناعية، والمهمات الفضائية الجارى تنفيذها على المدى القريب خلال الفترة 2022-2024.

كما عرض "صدقى" مستجدات موقف المدينة الفضائية، التى تسعى الدولة المصرية إلى إنشائها على مساحة تبلغ 115 فدانا، بحيث تضم مختلف الأنشطة الفضائية، حيث تشمل المدينة المبنى الرئيسى لوكالة الفضاء المصرية، والمبنى الإدارى، بالإضافة إلى قاعة مؤتمرات ومكتبة كبرى خاصة بالمجال الفضائى، ومبنى كبير للمراقبة والتحكم للمدينة، بالإضافة إلى مجموعة من المبانى والإنشاءات للفنيين والعاملين بمركز تجميع الأقمار الصناعية، كما تضم المدينة الفضائية المصرية مبنى يخص وكالة الفضاء الأفريقية، والتى حظيت الدولة المصرية بإنشائه.

وفى ضوء ذلك عرض الرئيس التنفيذى للوكالة موقف الأعمال الإنشائية خلال المرحلة الأولى والمخطط الزمنى للانتهاء منها، مؤكدا أن معدلات تنفيذ المرحلة الأولى تسير بنسب متقدمة.

وخلال استعراضه، قدم الدكتور شريف صدقى عرضا مصورا حول موقف العناصر الإنشائية بشكل تفصيليّ، وفى هذا الصدد استعرض الرؤية الاستراتيجية لتنفيذ برنامج الفضاء الوطنى حتى عام 2030، من حيث استكمال البنية التحتية، وبناء الكوادر البشرية، وتوطين صناعة الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى تفعيل دور الوكالة كهيئة اقتصادية، ودعم اتخاذ القرار استراتيجياً، وفى هذا الصدد عرض الرئيس التنفيذى للوكالة موقف الموارد البشرية بالوكالة، وموقف الهيكل التشغيلى لها حاليا وخلال المراحل المستقبلية.