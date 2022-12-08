جدة - نرمين السيد - وأضافت ياسمين كمال، عضو المبادرة الوطنية «ابدأ» خلال مداخلة هاتفية على شاشة «extra news»، أنه تم الدخول لمحافظة سوهاج وعمل مبادرة «ابدأ حياة»، بالتعاون والشراكة مع مؤسسة «حياه كريمة»، مؤكدة أنه سيتم التواجد فى محافظات أخرى مثل الغربية والبحيرة، للعمل على ورش الخياطة والسجاد اليدوى والخزف، وهناك شراكات استراتيجية مع الهيئة العربية للتصنيع و الأكاديمية العربية للتدريب، لتدريب العمال على الإنتاج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ابدأ.. عمالة محترفة ومؤهلة لبيئة صناعية عصرية (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.