«احميها من الختان» ندوة لـ«القومى للمرأة بالجيزة» «صور»

جدة - نرمين السيد - فى إطار الاحتفال باليوم الدولى للعنف ضد المرأة، وتزامنًا مع حملة الـ١٦ يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، تحت عنوان "كونى"، وهى الحملة التى أطلقتها الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، عقد فرع المجلس بالجيزة ندوة توعوية بعنوان "احميها من الختان" تحت إشراف مقررة الفرع الدكتورة ماجدة محمود عبد الجليل، استهدفت طالبات كلية الآداب قسم اجتماع بجامعة القاهرة، وعدد من السيدات المترددات على الفرع لتلقى الخدمة.





نظمت الندوة الدكتورة حنان جويفل، عضو فرع المجلس بالجيزة، وبحضور الدكتورة مها مسعد، أستاذ أمراض النساء بكلية طب قصر العينى، وبحضور مقرر مناوب الفرع الدكتورة آمال عثمان، وعضوات الفرع. بدأت الندوة بكلمة مقررة الفرع، بالتنويه عن أسباب اختيار يوم 25 نوفمبر لمناهضة العنف ضد المرأة ثم نقلت الكلمة إلى الدكتورة مها مسعد، والتى تحدثت عن أضرار عملية الختان من الناحية الطبية والنفسية والاجتماعية على المرأة. وتحدثت الدكتورة حنان جويفل عن التوعية بمخاطر الختان، وتطرقت إلى الحديث عن أمراض سرطان الثدى وأضراره وطرق الوقاية منه. وفى نهاية الندوة تم فتح باب النقاش بين الحضور والمحاضرين حول الأضرارالمرضية والنفسية للختان على الفتاة بصفة خاصة وتأثيرها السلبى على السيدات فى العلاقة الزوجية والمشكلات التى تؤدى لمنع الإنجاب.

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