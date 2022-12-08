مصر والصين.. استثمارات وتبادل تجارى متزايد (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - اهتمت القيادة السياسية فى مصر والصين بتطوير العلاقات الثنائية خلال السنوات الماضية بشكل كبير، من خلال زيادة التبادل التجارى والزيارات المتبادلة بين المسؤولين فى البلدين.





والفيديوجراف التالى يوضح بالأرقام حجم التبادل التجارى والاستثمارات بين مصر والصين. ومصر والصين ترتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة منذ زمن بعيد، إذ يعد البلدان من مؤسسى حركة عدم الانحياز، وشهد أول لقاء جمع الجانبين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ورئيس مجلس الدولة الصينى "شو إن لاى" خلال الفترة من 18 حتى 24 أبريل عام 1955، على هامش مشاركتهما فى المؤتمر الأفروآسيوى فى مدينة باندونج بإندونيسيا.

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