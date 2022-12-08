برواتب مجزية.. فرص عمل للأطباء والممرضين بالكويت (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أعلنت الإدارة العامة للتشغيل بالخارج بوزارة القوى العاملة، تلقى طلبا من مستشفيات الضمان الصحى التى تعمل فى نشاط الرعاية الصحية فى دولة الكويت، تطلب فيه 50 طبيبا و200 ممرض من الجنسين للعمل لديها، وتحت كفالتها.





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