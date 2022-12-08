تقديم خدمات الصحة الإنجابية لـ421 ألف منتفعة بحملة «طرق الأبواب» فى الفيوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الصحة الإنجابية لـ421 ألفا و886 منتفعة خلال حملة «طرق الأبواب لتنظيم الأسرة» بمحافظة الفيوم، منذ إطلاقها منتصف شهر أكتوبر الماضى، حتى الأول من شهر ديسمبر الجارى، فى إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة وتحقيق «رؤية مصر 2030».





وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى استمرار حملة طرق الأبواب بمحافظة الفيوم حتى نهاية شهر ديسمبر الجارى، من خلال عمل تغطية سكانية لمتابعة السيدات وتوفير الخدمة فى منازلهن، سواء المستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة أو غير المستخدمات، وإلى إطلاق حملة لطرق الأبواب بمحافظة أسيوط بداية من يوم 15 ديسمبر الجارى وحتى مارس 2023.

وقال "عبدالغفار" إن إجمالى الحاصلات على وسيلة خلال حملة طرق الأبواب لتنظيم الأسرة بالفيوم، خلال تلك الفترة بلغ 138 ألفا و674 منتفعة، منهم 15 ألفا و383 حصلن على وسيلة لأول مرة، مشيراً إلى صرف 141 ألفا و942 وسيلة متنوعة لتنظيم الأسرة.

ومن جانبه قال الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إنه جرى تنفيذ الندوات الإعلامية قبل وأثناء الحملة للإعلان عن الحملة ورفع وعى الجمهور بخدمات ومردود تنظيم الأسرة على صحة الأم والطفل والأسرة، بهدف زيادة الوعى بالقضايا المتعلقة بالسكان والتأكيد على حقوق الصحة الإنجابية وضرورتها لتحقيق التنمية المستدامة.

وبدورها قالت الدكتورة دعاء محمد، رئيس الإدارة المركزية لخدمات وسائل تنظيم الأسرة، إن الوزارة وفرت الاحتياجات من وسائل تنظيم الأسرة الحديثة مثل الحبوب المركبة الجيل الرابع والحبوب الأحادية الجيل الثالث، وغيرها كتدخلات جديدة للوسائل بالإضافة للوسائل التقليدية، بهدف رفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة لخفض معدلات وفيات الأمهات والمواليد، وحفاظاً على صحة الأمهات والأطفال.

ونوهت باستمرار تفعيل خدمة الخط الساخن المجانى لمشورة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية (إحنا معاكى) على الرقم 08008880800 للرد على استفسارات السيدات بشأن وسائل وخدمات تنظيم الأسرة، والرد على الشائعات وتوجيه السيدات لأماكن تقديم الخدمة.