من أجل الأرض.. ماراثون للمشى بمدينة الأقصر (صور)

جدة - نرمين السيد - شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ماراثون المشى الذى نظمته مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة تحت شعار (من أجل الأرض) وذلك فى أعقاب استضافة مصر قمة المناخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022.





وانطلق الماراثون من أمام ساحة مسجد سيدى أبو الحجاج ومعبد الأقصر وصولا إلى مركز الأقصر الدولى للمؤتمرات بمشاركة 120 من الطلاب والطالبات بمختلف مدارس الأقصر. شهد الماراثون محمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام محافظة الأقصر والدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وقيادات التربية والتعليم والشباب والرياضة بالمحافظة.

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