58 حافلة.. محافظة القاهرة تعلن خطوط سير أتوبيسات معرض الكتاب

وأشار محافظ القاهرة، فى بيان صحفى، إلى أن هيئة النقل العام بالقاهرة ستقوم بتوفير 58 أتوبيسا لخدمة زوار معرض الكتاب تغطى معظم مناطق القاهرة بالإضافة للخطوط الحالية العابرة للمعرض.
وأوضح اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام، أن هذه الأتوبيسات ستضع لافتة "خدمة معرض الكتاب" عليها لافتا إلى أنه سيتم تكثيف الأتوبيسات فى الخطوط التى تشهد إقبالا على المعرض للحد من أى زحام داخل مواصلات معرض الكتاب بالإضافة إلى تقليل زمن التقاطر.
وأشار رئيس هيئة النقل العام، إلى أنه تم الاتفاق على تخصيص 7 خطوط خدمة خاصة لنقل المواطنين ورواد المعرض بأتوبيسات الهيئة من ميدان عبدالمنعم رياض مرورًا برمسيس ثم العباسية وجامعة الأزهر ومحور المشير فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط 10 سيارات، والخط الثانى يبدأ من دوران شبرا ثم شارع شبرا مرورًا بميدان أحمد حلمى ثم شارع رمسيس والعباسية ونادى السكة وجامعة الأزهر ومحور المشير فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط 10 سيارات.
أما الخط الثالث فينطلق من النزهة الجديدة مرورًا بميدان الحجاز ثم السبع عمارات ومكرم عبيد ومصطفى النحاس والمنهل والوفاء والأمل وصولًا إلى المعرض ويخدم هذا الخط 8 سيارات، ويبدأ الخط الرابع من الأميرية مرورًا بميدان المطرية والحلمية ثم كلية بنات عين شمس وميدان هشام بركات والحى السابع وحى السفارات فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط 7 سيارات.
وينطلق الخط الخامس من ميدان الجيزة ثم جامعة القاهرة مرورًا بالقصر العينى والسيدة عائشة والاوتوستراد وجامعة الأزهر فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط 10 سيارات، أما الخط السادس فيبدأ من صقر قريش مرورًا بكارفور المعادى ثم نادى وادى دجلة والطريق الدائرى ومحور المشير وصولًا إلى معرض الكتاب ويخدم هذا الخط 5 سيارات.
أما الخط السابع فيبدأ من المظلات ثم سراى القبة مرورًا بروكسى والسبع عمارات والحى الثامن والوفاء والأمل ومحور المشير فالمعرض ويخدم هذا الخط 8 سيارات.
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