الهجرة تشيد بمعايير التنفيذ العالمية بالحى الحكومى فى العاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - ثمنت وزيرة الدولة لشؤون الهجرة والمصريين بالخارج سها جندى الجهد الكبير الذى تقوم به مصر لمواصلة التعمير ومعدلات التنفيذ بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتسع كل الوزارات والهيئات الحكومية، بجانب حى المال والأعمال والبنوك واجتذاب رؤوس الأموال للاستثمار فى مصر.





جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الهجرة اليوم الخميس الاستعدادات النهائية للانتقال لمبنى الوزارة بالحى الحكومى، فى إطار خطة الحكومة المصرية للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الوزيرة حرصها على متابعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال وظبط الأنظمة بمقر الوزارة، مشيدة بما تقدمه مصر من خدمات لوجيستية وتقنية فى مبانى الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واطلعت على ما تم إنجازه فى إطار النقل إلى مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن بينها جهود الوزارة لرقمنة المستندات والوثائق الحكومية وتشغيل منظومة الرقمنة اليومية فى إطار منظومة عمل البرنامج القومى لرقمنة وحفظ الوثائق الحكومية، بجانب وحدة نظم المعلومات والتحول الرقمى طبقا للقرار رقم 87 لسنة 2019، كذلك وسائل الحفظ للوثائق والمستندات بمقر الوزارة والتأمين المعلوماتى لتطبيقات الوزارة بالتعاون مع المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات EGYCERT، فضلا عن الانتهاء من كافة التجهيزات التكنولوجيا والمعلوماتية لمقر العاصمة، والانتهاء من استلام بيئة عمل الاستضافة التكنولوجية لتطبيقات الوزارة على الحوسبة السحابية بمركز المعلومات الحكومى الموحد.

وأعربت عن حماسها لبدء العمل فى هذا المقر ذى المستوى المتميز، مشيرة إلى أنه سيوفر بيئة عمل متطورة وذكية تواكب العصر لتساعد فريق العمل على بذل أقصى جهد فى ظل الجمهورية الجديدة التى تتطلب مزيدا من العمل والجهد.

وأشادت وزيرة الهجرة بمنظومة التحول الرقمى فى العاصمة الإدارية الجديدة وخطط تأمين المعلومات، بجانب الحرص على تدريب وتأهيل الموظفين على أحدث البرامج المعدة لتدريبهم قبل الانتقال إلى العاصمة.