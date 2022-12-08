انطلاق المنتدى الفكرى لمركز معلومات مجلس الوزراء اليوم

جدة - نرمين السيد - تنطلق اليوم الخميس، فعاليات "المنتدى الفكرى لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء"، الذى يعقد بصورة دورية؛ بهدف بحث ومناقشة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتكنولوجية المحلية والإقليمية والدولية وانعكاساتها على الدولة المصرية، بما يدعم عملية صنع القرار فى مصر على عدد كبير من الأصعدة.





ويشارك فى جلسات المنتدى نخبة من الخبراء تشمل ممثلين عن الجهات الرسمية، والأكاديميين، والخبراء المختصين، وممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية، والبرلمانيين، واللجان المعنية فى الحوار الوطنى.

وفى هذا الإطار، تناقش أولى جلسات المنتدى، والتى ستعقد اليوم الخميس 8 ديسمبر، موضوع "جهود تحقيق الانضباط المالى والاستدامة المالية فى مصر ومزيج السياسات الأمثل".

ويشارك فى هذه الجلسة الدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة كاثرين باير، نائب مدير دائرة السياسة المالية فى صندوق النقد الدولى، والدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو اللجنة الاقتصادية- ممثل الحوار الوطنى، والدكتور هانى جنينة الخبير الاقتصادى، مدرس الاقتصاد- الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة عددا من الموضوعات ذات الأولوية بما يشمل التداعيات التى فرضتها الأزمات الاقتصادية العالمية المتعاقبة على أوضاع السياسة المالية فى العديد من دول العالم، لاسيما الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة، إلى جانب الجهود المبذولة فى مصر على صعيد تحقيق الانضباط المالى والاستدامة المالية، والأطر متوسطة المدى لإدارة السياسة المالية، علاوة على أولويات السياسة المالية فى الفترة المقبلة، وأبرز الإصلاحات المطلوبة لتعزيز الانضباط المالى وضمان الاستدامة المالية، إضافة إلى إلقاء الضوء على أهمية وفعالية موازنة المواطن، ورؤية المواطن المصرى لأداء السياسة المالية وطموحاته المستقبلية.

وبدوره يعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عقب انتهاء كل جلسة، وثيقة منبثقة تتضمن أبرز توصيات الخبراء فى الموضوعات محل المناقشة، لتقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء؛ ما من شأنه التفعيل المتواصل لقنوات التفاعل بين الحكومة وعدد كبير من المعنيين والخبراء فى المجالات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة المصرية.

يشار إلى أن جلسات المنتدى تواصل انعقادها بشكل أسبوعى، وتناقش خلال شهر ديسمبر عددا آخر من الموضوعات ذات الأولوية بما يشمل: بيئة الاستثمار بين الواقع والمأمول، وسبل وآليات دعم الزراعة المستدامة فى مصر بما يتماشى مع اشتراطات الصفقة الأوروبية الخضراء، وسيناريوهات الأزمة الأوكرانية 2023 وتداعياتها عالميا وإقليميا.