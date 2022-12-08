هيئة الدواء توجه نصائح للمواطنين حول كيفية التعامل مع الأدوية المغشوشة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 ديسمبر 2022 10:31 صباحاً - وجهت هيئة الدواء المصرية رسالة هامة إلى المواطنين حول المستحضرات الدوائية المغشوشة التي يتم تصنيعها خارج منظومة التصنيع الدوائي الشرعية، بحيث تشبه الأدوية الأصلية.

وقالت هيئة الدواء المصرية: "قد يحتوي الدواء المقلد على مواد فعالة بنسبة خاطئة، أو مكونات غير صحيحة وغير فعالة، أو قد لا تحتوى على أى مواد فعالة"​.​​

وتابعت «لو لقيت أدوية شاكك إنها مقلدة؛ ممكن تبلغ عن طريق البلاغ الإلكتروني "مخالفة" على الموقع الرسمي لهيئة الدواء المصرية https://edaegypt.gov.eg، أو الخط الساخن 15301».

ونصحت هيئة الدواء المواطنين بالرجوع إلي الطبيب أو الصيدلي قبل الحصول علي أى دواء، حيث قالت: "الصيدلى هو الخبير بكل الأمور المتعلقة بالدواء وجرعاته".