هيئة الدواء توجه نصائح للمواطنين حول كيفية التعامل مع الأدوية المغشوشة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 ديسمبر 2022 10:31 صباحاً - وجهت هيئة الدواء المصرية رسالة هامة إلى المواطنين حول المستحضرات الدوائية المغشوشة التي يتم تصنيعها خارج منظومة التصنيع الدوائي الشرعية، بحيث تشبه الأدوية الأصلية.
وقالت هيئة الدواء المصرية: "قد يحتوي الدواء المقلد على مواد فعالة بنسبة خاطئة، أو مكونات غير صحيحة وغير فعالة، أو قد لا تحتوى على أى مواد فعالة".
وتابعت «لو لقيت أدوية شاكك إنها مقلدة؛ ممكن تبلغ عن طريق البلاغ الإلكتروني "مخالفة" على الموقع الرسمي لهيئة الدواء المصرية https://edaegypt.gov.eg، أو الخط الساخن 15301».
ونصحت هيئة الدواء المواطنين بالرجوع إلي الطبيب أو الصيدلي قبل الحصول علي أى دواء، حيث قالت: "الصيدلى هو الخبير بكل الأمور المتعلقة بالدواء وجرعاته".