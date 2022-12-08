إطلاق لوحات معلوماتية لمتابعة إنجاز 125 توصية للمؤتمر الاقتصادى «مصر 2022»

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء اطلع على ما انتهى إليه المؤتمر من توصيات وصياغتها، مشيرا إلى أنه جرت صياغة 125 توصية جرى استعراضها من واقع آراء ومداخلات الخبراء والمختصين، موزعة على عدد من المجالات والقطاعات، وذلك بواقع 12 توصية فى إطار السياسات الاقتصادية الكلية، و9 توصيات فى إطار تمكين القطاع الخاص وتنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتعزيز الحياد التنافسى.

وأضاف المتحدث أن هناك أيضا 12 توصية فى إطار تشجيع وتحفيز الاستثمار المحلى والأجنبى، و7 توصيات فى إطار تشجيع الصادرات، و10 توصيات فى قطاع الزراعة، بالإضافة إلى 13 توصية فى قطاع الصناعة، وكذا 6 توصيات فى قطاع الطاقة، بجانب 10 توصيات فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و6 توصيات فى قطاع النقل، و8 توصيات فى قطاع السياحة، و10 توصيات فى القطاع المالى غير المصرفى.

وتابع نادر سعد أن هناك 5 توصيات لقطاع الثروة العقارية، بينما شهد قطاع التعليم 7 توصيات، أما الصحة فحظيت بـ 5 توصيات، بالإضافة إلى 5 توصيات فى إطار التمويل الدولى.

وفى هذا الإطار، أوضح سعد، أنه جرت موافاة الوزارات والجهات المعنية بجميع الوثائق الخاصة بالمؤتمر متضمنة توثيقا للتوصيات المنبثقة عنه، وبتشكيل أمانة فنية لمتابعة تنفيذ التوصيات فى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أعقبها مباشرة فتح قنوات للتواصل المستمر مع الوزارات بشأن ما جرى تنفيذه من أعمال فى نطاق عملها، سعيا لتنفيذ التوصيات التى خرج بها المؤتمر.

وبدوره أوضح أسامة الجوهرى، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن المركز قام بتطوير عدد من اللوحات المعلوماتية لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادى مصر 2022، التى تتيح لمتخذى القرار متابعة عدد التوصيات الجارية والمنفذة، موزعة على المحاور الاستراتيجية والقطاعات، وكذلك الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ تلك التوصيات.

ولفت إلى أنه سيجرى تشكيل مجلس أمناء للمؤتمر يضم نخبة من المفكرين والخبراء الاقتصاديين؛ لمتابعة جهود الجهات المعنية فى تنفيذ توصيات المؤتمر وتوجيه المسارات باتجاه التفعيل المنشود للتوصيات.

وأورد الجوهرى، أنه فى إطار حرص الحكومة على تعزيز المشاركة المجتمعية بين الجمهور وكافة الجهات والأطراف المعنية لتبادل الآراء والأفكار، أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لوحة معلوماتية لمتابعة تنفيذ الـ125 توصية الصادرة عن المؤتمر على الموقع الإلكترونى الذى تم تدشينه للمؤتمر الاقتصادى على الموقع الرسمى للمؤتمر الاقتصادى- مصر 2022 (https://eec2022.gov.eg/recommendations)، بما يسهم فى تعزيز الشفافية والمتابعة الفعالة لمخرجات المؤتمر من جانب المواطنين.

ولفت رئيس المركز إلى أن هذه اللوحة المعلوماتية عكست الجهود الحكومية المتسارعة المبذولة لتنفيذ توصيات المؤتمر من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات والخطوات التنفيذية، وذلك فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتحويل التوصيات إلى خطط تنفيذية، ليسجل إجمالى الإجراءات الحكومية المتخذة ـ حتى الآن ـ نحو 383 إجراء لتنفيذ التوصيات.

وأردف أنه فى إطار حرص الحكومة المصرية على تفعيل جميع قنوات التواصل مع المعنيين بالشأن الاقتصادى فى سياق انعقاد المؤتمر الاقتصادى- مصر 2022، جرى إطلاق منصة تفاعلية على الموقع الإلكترونى للمؤتمر لاستقبال مختلف الآراء والمقترحات التى من شأنها دعم وتعزيز أداء الاقتصاد المصرى؛ موضحا أن المنصة المدارة من قبل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تسلمت أكثر من 700 مقترح تخص العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتى تم تصنيفها بحسب الجهات المعنية.

وبين أنه بناء على تفعيل منصة الموقع الإلكترونى للمؤتمر، قرر رئيس الوزراء تشكيل لجنة معنية بفرز الأفكار والمقترحات التى يتم تلقيها عبر هذه المنصة، وتقديمها للجهات المعنية للدراسة والتنفيذ وفى هذا الإطار, قام مركز المعلومات بتطوير نظام إلكترونى لتقييم الأفكار المقترحة من قبل لجنة معنية من الخبراء بما يضمن الشفافية والمصداقية فى اختيار الأفكار الجديرة بالتنفيذ؛ استنادا إلى عدد من المعايير من بينها مدى حداثة وابتكار الفكرة، ومدى قابليتها للتطبيق، ودورها فى زيادة كفاءة عمل الوزارات والجهات المعنية وقدرتها على تحقيق الأهداف المناطة بكل منها، والأثر الإيجابى الكلى لتنفيذ الفكرة وقدرتها على تحقيق المستهدفات القومية، ضاربا المثال على ذلك بدور الفكرة المقترحة فى زيادة مستويات الناتج المحلى، والتشغيل، والاستثمار، والصادرات.

كما أوضح رئيس المركز أنه تم كذلك التواصل مع مجموعة من أصحاب المقترحات والأفكار، التى تم تقديمها من خلال المنصة الإلكترونية للمؤتمر وتم دعوتهم لتسجيل مقترحاتهم خلال مقاطع مرئية سيتم عرضها قريبا على الموقع الإلكترونى للمؤتمر.

وواصل: تأكيدا لحرص الحكومة على استمرار فتح قنوات التواصل المجتمعى رغم انتهاء المؤتمر الاقتصادى، تم إطلاق فعاليات "المنتدى الفكرى لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء"، وأولى جلساته اليوم، والذى سيعقد بصورة دورية؛ بهدف بحث ومناقشة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتكنولوجية المحلية والإقليمية والدولية وانعكاساتها على الدولة المصرية، وبحيث ترفع توصيات المنتدى إلى مجلس الوزراء بشكل دورى.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الاقتصادى ( مصر – 2022 ) شهد مناقشة العديد من القضايا والملفات التى تتعلق بأوضاع الاقتصاد المصرى واستشراف مستقبله عبر 17 جلسة، وذلك بالارتكاز إلى ثلاثة محاور عمل رئيسية وهى السياسات الاقتصادية الكلية، وتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، بالإضافة إلى العمل على صياغة خارطة الطريق للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة.