الرى: استلام ابتدائى لمحطة إسنا الجديدة لخدمة 27 ألف فدان بالأقصر

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من الدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بشأن أعمال الاستلام الابتدائى لمحطة إسنا الجديدة بمحافظة الأقصر بتاريخ 7 ديسمبر 2022.





وصرح الدكتورسويلم بأن المحطة تخدم زمام 27 ألف فدان بإسنا بمحافظة الأقصر، وتم تصميم المحطة بإجمالى تصرف 1.72 مليون م3 يوم بـ(5) وحدات وبتصرف 5 م3 ث للوحدة.



وأوضح أن المحطة مزودة بنظام تحكم فى التشغيل من خلال أجهزة التحكم الآلية المبرمجة والتى تتيح التشغيل الآمن لوحدات الطلمبات، وكذا مراقبة حالة التشغيل للوحدات وعوامل الأمان المختلفة للمعدات، كما يقوم النظام بمراقبة تصرفات وحدات الطلمبات ومناسيب المياه بمص وطرد المحطة، ويقوم النظام بالتشغيل الآلى لوحدات الطلمبات بالمحطة بناءا على المناسيب التصميمية للمحطة، كما يحتوى النظام على أنماط تشغيل مختلفة لضمان إستمرارية عمل المحطة دون توقف، كما أنه ولضمان تشغيل المحطة دون توقف فى حال انقطاع التغذية الكهربية فإنه يتم تغذية المحطة من خلال خطين تغذية أساسى واحتياطى جهد 11 كليو فولت.

وقد روعى فى تصميم مكونات ومعدات المحطة البعد البيئى والاقتصادى، حيث تم تصميم المعدات طبقا لأحدث التكنولوجيات ومراعاة أن تكون المعدات موفرة للطاقة الكهربية، كما تشتمل معدات المحطة على ماكينة تنظيف شبك أعشاب من النوع المعلق، وكذلك نطاق واقى بمص المحطة لحماية وحدات الطلمبات من دخول الأعشاب والمخلفات لضمان التشغيل الآمن للمحطة والمحافظة على الوحدات وتقليل تكاليف أعمال الصيانة ومعدلات الأعطال مما يزيد من العمر الافتراضى للوحدات.



كما أنه وفى ضوء تشجيع المنتجات المحلية والتصنيع المحلى.. فقد تم توريد لوحات التوزيع والمحولات وشبك الأعشاب وبوابات الحجز وأوناش البوابات وجميع الأعمال الحديدية والإنارة من شركات مصرية محلية.



وأضاف الدكتور سويلم أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تقوم بدور هام فى تلبية الاحتياجات المائية لكل القطاعات من خلال إنشاء وإحلال وتجديد محطات الرى والصرف وإنشاء محطات جديدة، وتقوم المصلحة بتشغيل وصيانة (585) محطة متنوعة من محطات الرى والصرف والخلط، تكون مسئولة عن رفع المياه من نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والفرعية لتوصيل المياه للأراضى الزراعية ومحطات مياه الشرب وغيرها من الاستخدامات، بالإضافة لـ(37) محطة عائمة تقع معظمها فى محافظة أسوان لخدمة زمامات حوالى 40 ألف فدان وعدد من محطات مياه الشرب.