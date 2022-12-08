تحذير شديد اللهجة للشركات.. اتفاق بشأن تنظيم سفر العمالة المصرية للسعودية

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، فى بيان اليوم الخميس، إنه جرى الاتفاق على مستويات الأجور، وزيادة فى المنح والبدلات والحوافز التشجيعية.

وذلك خلال لقاء وزير القوى العامة حسن شحاتة، بديوان عام الوزارة، وفد القنصلية العامة السعودية بالقاهرة برئاسة القنصل العام الدكتور سلطان السبيعى، وفيصل العتيبى، الملحق العمالى السعودى، وممثلين عن شركات إلحاق عمالة مصرية إلى الخارج، لبحث آليات التعاون المشترك بين الجانبين المصرى والسعودى حول سفر العمالة المصرية للعمل على مهنة "سائقين" خلال موسم الحج والعمرة.

وشدد الوزير، على أنه لن يكون هناك أى تهاون مع شركات إلحاق العمالة بالخارج، والعمالة المخالفة التى لن تلتزم بكافة الشروط والإجراءات التى سيتم التوافق عليها فى اللجنة المشتركة التى جرى تشكيلها مع شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، تحت إشراف وزارة القوى العاملة.

ونوه بحرص الوزارة على بدء موسم جديد لسفر العمالة المصرية للعمل والمشاركة فى تنظيم الحج لهذا العام، بما يضع الشركات العاملة فى هذا المجال أمام مسؤولية كبيرة للخروج بموسم مميز تشارك فيه العمالة المصرية بكافة جهودها لخدمة حجاج بيت الله الحرام، ومشددا للمرة الثانية على أنه لن يكون هناك تهاون مع الشركات المخالفة وسيتم حرمانها من المشاركة فى المواسم القادمة فى حال مخالفتها للإجراءات المتفق عليها.

ووجه الوزير أيضا المسؤولين عن تنظيم عملية سفر العمالة المصرية بدراسة كافة الاجراءات والشروط التى سيتم إتباعها مع العمالة المصرية خلال الموسم،على أن يجرى الإعلان عنها بشكل نهائى خلال الأسبوع المقبل، بالتنسيق والتعاون مع القنصلية والسفارة السعودية فى القاهرة، للبدء فى تسجيل الشركات لتأشيرات السفر الخاصة بالعمالة التى سيتم اختيارها بعد اجتياز اختبارات اللجنة المشتركة بين الجانبين المصرى والسعودى.

ولفت إلى أهمية توعية العمالة المصرية التى ترغب بالعمل خلال موسم الحج بأن التعاقد معهم بهدف العمل فقط وليس للقيام بمناسك الحج، وأنه سيتم فرض عقوبات على الشركات التى ستخالف ذلك.

من جانبه قدم الجانب السعودى الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على كافة جهوده المبذولة فى الاهتمام بكافة ملفات عمل الوزارة منذ توليه المسؤولية، متمنيا لهذا الموسم النجاح والتوفيق بعيدا عن كافة الظواهر السلبية التى ظهرت فى مواسم أخرى، لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وصدرت إجراءات مشددة من الحكومة السعودية هذا العام لتنظيم تلك العملية، رسم سياسات جديدة، ورقابة مشددة على هذا الموسم للخروج بالشكل المطلوب، من خلال تعاون وتنسيق مشترك مع جميع الأطراف.

وشارك فى اللقاء من الوزارة، إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير، وعبد الوهاب خضر المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، وهيثم الدهان مدير إدارة الشؤون السياسية والاقتصادية، ومحمد صلاح مسؤول بالإدارة، ورضا العربى مساعد فنى بمكتب الوزير، ونصرة سالم مسؤول شركات إلحاق العمالة، ومهيب ابو زيد مسؤول التشغيل بالخارج،ومن ممثلى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج سعيد هندى، وهانى هندى، ومحمد برى، وحسن فتحى، ومحمود شعبان، وحسين الطوخى، وعمرو الزينى.